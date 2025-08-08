SPK'nın son bültenine göre kurul 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verdi. Bedelsiz onayı alan şirketler arasında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR) de bulunuyor. Şirket, yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı için başvurmuştu. Şirket, şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, tamamı 2024 yılı kârından karşılanmak suretiyle, 500.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 1.500.000.000 TL tutar sermaye hesabına aktarıldığından Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar ile; Artırılan 1.500.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların, pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılması, Sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ndeki "Sermaye" isimli 6'ıncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesini, söz konusu tadil tasarısının ilgili mercilerin onayına sunulmasını, ilgili mercilerin tasarı konusundaki değişiklik taleplerinin yerine getirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli belgenin alınarak belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Ticaret Siciline tescili için gerekli işlemlerin yapılması, Bu kapsamda söz konusu işlemlerin yürütülmesi ve başvuruların yapılması için ilgili merciler nezdinde gerekli işlemlerin tamamlanması, hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmiş olup bedelsiz sermaye artışı ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadili hususlarında Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

