  SPK'dan tekstil şirketine bedelsiz onayı: Yüzde 761,82666

SPK'dan tekstil şirketine bedelsiz onayı: Yüzde 761,82666

SPK'nın 7 Ağustos tarihli bülteni dün yayınlandı.

08 Ağustos 2025 | 01:03
SPK'dan tekstil şirketine bedelsiz onayı: Yüzde 761,82666

SPK'nın son bültenine göre kurul 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay verdi. Bedelsiz onayı alan şirketler arasında Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ de (ARSAN) bulunuyor. Şirket yüzde 761,82666 oranında bedelsiz sermaye artırımı için başvurmuştu.

Onay alan diğer şirketler şöyle:

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. (ANSGR) %300; 
Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) %1180; 
Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) %761,82666; 
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) %600 

