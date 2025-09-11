ARA
  Gözler Eylül ayı kararında: Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Gözler Eylül ayı kararında: Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Ekonomi çevrelerinin merakla beklediği Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu hafta Fatih Karahan başkanlığında gerçekleşecek. Türkiye ekonomisinin seyrini belirleyen politika faizi kararı, 11 Eylül 2025 Perşembe günü açıklanacak.


Gözler Eylül ayı kararında: Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indiren Merkez Bankası, yeni bir faiz indirimi sinyali verdi. Bu toplantı, piyasaların ve yatırımcıların dikkatini bir kez daha TCMB'ye çevirmiş durumda.

Beklentiler faiz indirimi yönünde

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın düzenlediği beklenti anketine katılan 26 ekonomistin büyük çoğunluğu, politika faizinde indirim bekliyor. Ekonomistlerin 18'i 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puanlık bir indirim öngörüyor.

Ankete göre, ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak belirlendi. 

Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Faiz kararı, toplantı sonrası saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

 

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi (2025-2026)

PPK Toplantı KararıPPK Toplantı ÖzetiEnflasyon RaporuFinansal İstikrar Raporu
23 Ocak 202530 Ocak 20257 Şubat 2025-
6 Mart 202513 Mart 2025--
20 Mart 2025*27 Mart 2025--
17 Nisan 202525 Nisan 202522 Mayıs 202530 Mayıs 2025
19 Haziran 202526 Haziran 2025--
24 Temmuz 202531 Temmuz 202514 Ağustos 2025-
11 Eylül 202518 Eylül 2025--
23 Ekim 202531 Ekim 20257 Kasım 202528 Kasım 2025
11 Aralık 202518 Aralık 2025--
22 Ocak 202629 Ocak 202612 Şubat 2026-
12 Mart 202618 Mart 2026--
0
