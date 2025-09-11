Gözler Eylül ayı kararında: Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indiren Merkez Bankası, yeni bir faiz indirimi sinyali verdi. Bu toplantı, piyasaların ve yatırımcıların dikkatini bir kez daha TCMB'ye çevirmiş durumda.

Beklentiler faiz indirimi yönünde

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın düzenlediği beklenti anketine katılan 26 ekonomistin büyük çoğunluğu, politika faizinde indirim bekliyor. Ekonomistlerin 18'i 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puanlık bir indirim öngörüyor.

Ankete göre, ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak belirlendi.

Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Faiz kararı, toplantı sonrası saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi (2025-2026)