Gözler Eylül ayı kararında: Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e indiren Merkez Bankası, yeni bir faiz indirimi sinyali verdi. Bu toplantı, piyasaların ve yatırımcıların dikkatini bir kez daha TCMB'ye çevirmiş durumda.
Beklentiler faiz indirimi yönünde
Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın düzenlediği beklenti anketine katılan 26 ekonomistin büyük çoğunluğu, politika faizinde indirim bekliyor. Ekonomistlerin 18'i 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puanlık bir indirim öngörüyor.
Ankete göre, ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak belirlendi.
Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Faiz kararı, toplantı sonrası saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.
TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Takvimi (2025-2026)
|PPK Toplantı Kararı
|PPK Toplantı Özeti
|Enflasyon Raporu
|Finansal İstikrar Raporu
|23 Ocak 2025
|30 Ocak 2025
|7 Şubat 2025
|-
|6 Mart 2025
|13 Mart 2025
|-
|-
|20 Mart 2025*
|27 Mart 2025
|-
|-
|17 Nisan 2025
|25 Nisan 2025
|22 Mayıs 2025
|30 Mayıs 2025
|19 Haziran 2025
|26 Haziran 2025
|-
|-
|24 Temmuz 2025
|31 Temmuz 2025
|14 Ağustos 2025
|-
|11 Eylül 2025
|18 Eylül 2025
|-
|-
|23 Ekim 2025
|31 Ekim 2025
|7 Kasım 2025
|28 Kasım 2025
|11 Aralık 2025
|18 Aralık 2025
|-
|-
|22 Ocak 2026
|29 Ocak 2026
|12 Şubat 2026
|-
|12 Mart 2026
|18 Mart 2026
|-
|-