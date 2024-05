Turkcell kesinleşen temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. bugün (5 Mayıs) KAP'a yaptığı bildirimde kesinleşen temettü tarihi ve miktarı duyurdu. Buna göre Turkcell, pay başına brüt 2,8531809 TL, net 2,5678628 TL kar payı ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 05 Aralık 2024, ödeme tarihi ise 9 Aralık 2024.

TURKCELL'DEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Turkcell'den KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Not 1: Nakit olarak dağıtılacak toplam brüt karın 246.221.798 TL'sinin yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir dönem karından dağıtılmasına karar verilmiştir.

Not 2: Dağıtım esnasında 2023 SPK dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 5.660.298.254 TL SPK kayıtlarında geçmiş yıl karı olarak bırakılmaktadır.

Not 3: Nakit olarak dağıtılacak brüt 6.030.776.262,56 TL'lik karın 4.691.099.817 TL'si yasal kayıtlardaki geçmiş yıl karlarından ve 1.339.676.445 TL'sinin Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler'den dağıtılmasına karar verilmiştir. Böylece nakit olarak dağıtılacak toplam brüt 6.276.998.060 TL'nin 6.030.776.262,56'sı yasal kayıtlarda yer alan diğer kaynaklardan, 246.221.798 TL'si yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem karından dağıtılacaktır.

Not4: Geri alınan paylara ilişkin kar payı yasal kayıtlarda serbest yedeklerde muhasebeleşmektedir.