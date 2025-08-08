VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi

Türkiye’nin halka açık en büyük bankası olan VakıfBank, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih şunları söyledi:

"Yılın ilk yarısında, bölgesel ve küresel düzeyde artan siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bir dönemi geride bıraktık. VakıfBank olarak biz de bu dönemde, ekonomi politikalarıyla tam uyum içinde hareket ederek bilançomuzu etkin ve verimli bir şekilde yönetmeye devam ettik.

Her dönemde olduğu gibi, ülkemiz bilançosuna sağladığımız katkıyı artırmayı sürdürdük. Bu doğrultuda, nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla sağladığımız toplam finansman desteği ilk defa 3 trilyon TL seviyesini aştı.

Aynı dönemde nakdi kredilerimiz ise yıllık bazda yüzde 43 artarak 2,4 trilyon TL’ye ulaştı. Türkiye’nin halka açık en büyük bankası olarak, seçici kredi politikamız doğrultusunda ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerimizi desteklemeye devam ettik.

"TL mevduatlar ilk kez 2 trilyon TL seviyesini aştı"

Toplam mevduatların yıllık yüzde 36 artışla 2,9 trilyon TL’ye ulaşarak bankanın ana fonlama kalemi olmaya devam ettiğini vurgulayan Üstünsalih, “TL varlıklara duyulan güvenin bir yansıması olarak, Türk Lirası mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 44 artarak ilk kez 2 trilyon TL seviyesini aştı" dedi.



"2025 yılı başından bu yana 8,5 milyar ABD doları yeni yurtdışı kaynak"

2025 yılının ilk yarısında uluslararası piyasalardan sağladığı 8,5 milyar ABD doları tutarındaki kaynakla, VakıfBank’ın bir kez daha uluslararası sermaye piyasasındaki öncü konumunu pekiştirdiğini belirten Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaynak yapımızı çeşitlendirme ve uzun vadeli fonlama sağlama stratejimiz doğrultusunda, 2025 yılı başından bu yana uluslararası piyasalardan toplam 8,5 milyar ABD doları tutarında yeni kaynak sağladık. Şubat ayında, 700 milyon ABD doları tutarındaki, ilk 4 yılı ana para ödemesiz toplam 10 yıl vadeli ve kurumsal nitelikli yatırımcılarla gerçekleştirilen bugüne kadarki en büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemini başarıyla tamamladık.

Mayıs ayında ise 3 yıl vadeli, 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredi anlaşmamızla Asya piyasasındaki varlığımızı güçlendirdik.

Bu işlemlerin ardından temmuz ayında da 5 yıl vadeli 750 milyon ABD doları tutarındaki yılın ilk sürdürülebilir eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdik.

Son işlemle birlikte sürdürülebilir Eurobond ihraç büyüklüğümüzün toplam tutarı 3,3 milyar ABD Doları olmuştur. Bu kapsamda hem kaynak yapımızı çeşitlendirmeye hem de sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi güçlendirerek ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklar sağlamaya devam edeceğiz.”