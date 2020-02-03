Vakıfbank’tan Eurobond ihracı
Vakıfbank, ‘Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı’ (GMTN) kapsamında beş yıl vadeli 750 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Banka tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme yatırımcıların ilgisi yoğun oldu.
Beş yıl vadeli tahvil ihracının kupon oranı, başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5,25 oldu.
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlem büyüklüğünün altı katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğuna dikkat çekti.
Üstünsalih, “Doğru zamanda doğru stratejiyle başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik.
İşlemin başında yatırımcılarla görüşmelerimiz sayesinde kısa sürede talep büyüklüğü 2 milyar dolara ulaştı” dedi.
Üstünsalih, işlemin, aynı gün swap işlemleri ile Euro’ya çevrildiğini ve bu sayede maliyetin çok daha düşük seviyelere çekildiğini de belirtti.
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