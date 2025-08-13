ARA
Yarın 2 bedelsiz, 1 temettü var (14 Ağustos)

Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirkette bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın.. Temettü dağıtacak 1 şirkette de nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 14 Ağustos.

13 Ağustos 2025 | 18:23
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre 14 Ağustos'tan itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar şöyle:

KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN)
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) SPK'dan yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın.

MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) SPK'dan yüzde 1180 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelsiz tarihini duyurdu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Ağustos perşembe olarak açıklandı. Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DURKN)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0653962 TL, net 0,0555867 TL temettü dağıtacak. Net 0,0277933 TL olan ilk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Ağustos, ödeme tarihi 18 Ağustos.

 

