Yarın bedelsiz ve temettü nedeniyle 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 1 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın. 1 şirkette ise bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 13 Ağustos'ta.

12 Ağustos 2025 | 17:15
Son Güncellenme: 12 Ağustos 2025 | 17:28
Yarın bedelsiz ve temettü nedeniyle 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (ANSGR)

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Şirket bugün bedelsiz tarihini duyurdu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın, yani 13 Ağustos 2025.

LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

Şirket 5 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7130120 TL, net 0,6060600 TL temettü açıklamıştı. Net 0,1212120 TL olan 3. taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Ağustos, ödeme tarihi 15 Ağustos.

