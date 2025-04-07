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Yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)

Bors İstanbul'da temettü dağıtacak 1 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Nisan 2025.

07 Nisan 2025 | 09:20
Yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)

Afyon Çimento T.A.Ş. (AFYON) bu sene temettü dağıtacak hisseler arasında. Şirket pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Nisan 2025. Ödeme tarihi ise 10 Nisan. Şirket temettü kararına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 429.115.615 TL dönem net karı elde edilmiştir.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2024 yılına ait 429.115.615 TL tutarındaki söz konusu dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 24. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 404.257.874,60 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının, geçmiş yıl karlarından ikmal edilerek aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

  • Birinci Kar Payı 20.000.000,00 TL
  • İkinci Kar Payı  346.257.874,60 TL
  • Geçmiş Yıl Karından Dağıtılacak Kar Payı  33.742.125,40 TL
  • Toplam Brüt Kar Payı  400.000.000,00 TL
    Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)   38.000.000,00 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız dikkate alındığında; 2024 yılı Net Dönem Karından, yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra 400.000.000,00 TL brüt kar dağıtılmasına, dönem karının kalan kısmının ise Olağanüstü Yedek olarak kaydedilmesine,

Böylelikle 2024 yılı Karından 400.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 400.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 08.04.2025 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususuna 27.03.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
 

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Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
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Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
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