Yıl sonu portföyü nasıl olmalı?
Yılın son ayına doğru yaklaşırken, piyasalarda olumlu bir trend olduğunu görüyoruz.
Global tarafta büyük merkez bankalarının faiz indirimleri devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da faiz indirimlerini sürdürüyor. Jeopolitik risklerdeki azalmanın da katkısıyla döviz daha sakin bir yön izliyor.
Bu durum hisse senedi piyasasını da olumlu etkiliyor. BİST 100, 17 Ekim’de gördüğü 93.000’in ardından geçen hafta içinde 108.000 seviyelerine kadar yükseldi. Peki bundan sonra olumlu eğilim devam edecek mi?
Yılın son döneminde piyasalarda geleneksel olarak yaşanan Noel Baba rallisi görülecek mi? Portföy dağılımlarını nasıl yapmak lazım? Bu sorulara cevap aradık.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?