İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2025 İBB burs sonuçları nereden öğrenilecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" başvuruları sona erdi. Başvuruların 17 Ekim'de tamamlanmasının ardından, binlerce öğrenci değerlendirme sürecinin neticelenmesini bekliyor. Toplam 100 bin öğrenciye 20 bin TL maddi destek sağlaması planlanan bu bursun sonuçları, öğrencilerin heyecanlı bekleyişini sürdürdüğü bir dönemde resmî bir açıklamayla duyurulacak.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere sağlanan burs başvuruları tamamlandı.

2025-2026 dönemi İBB burs başvuruları 17 Ekim 2025 tarihinde sona erdi.

Başvurular tamamlanmasına rağmen, 2025-2026 İBB burs başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz resmî bir açıklama gelmedi.

Sonuçların değerlendirme sürecinin ardından açıklanması ve detayların ilerleyen günlerde netleşmesi beklenmektedir. Öğrencilerin ve velilerin, sonuçlar için İBB'nin resmî duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.

2025-2026 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında sunulan maddi katkının detayları netleşti.

Toplam Öğrenci Sayısı: Bu eğitim desteğiyle 100 bin öğrenciye burs sağlanacak.

Destek Miktarı: Her bir öğrenciye 20 bin TL’lik maddi katkı sunulacak.

Genel Bütçe: İBB, bu yıl üniversite öğrencilerine toplamda 2 milyar TL’lik bir destek sağlamış olacak.

Ödeme Şekli: Geçmiş yıllardaki uygulamalara benzer şekilde, bu ödemelerin de iki dönem halinde (10 bin TL + 10 bin TL) olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılması beklenmektedir.