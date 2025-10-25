Kurduğu iki otomobil şirketi de batan girişimci

Ancak Fisker Inc., 2023’ü ağır kayıplarla kapattı. Şirket, dördüncü çeyrekte 463,6 milyon dolar zarar açıkladı. Toplam geliri 200 milyon dolar, faaliyet zararı ise 103,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Henrik yaptığı açıklamada, "2023, tedarikçilerle yaşanan gecikmeler ve Ocean SUV'yi beklediğimiz kadar hızlı teslim etmemizi engelleyen diğer sorunlar dahil olmak üzere Fisker için zorlu bir yıldı" dedi.