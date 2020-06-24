Burcu Tuvay’ın hazırlayıp sunduğu Girişim Sohbetleri’nin konuğu Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur oldu. Onur, Tuvay’ın yeni ofis hayatına ilişkin sorularını yanıtladı.

Ofis hayatının bundan sonra değişeceğine dikkat çeken Ahmet Onur, daha az yatırımın yapıldığı, çok daha esnek uydu ofislerin devreye alınacağını belirtti. Büyük merkezli ofislerin hacimlerinin küçüleceğini vurgulayanA Onur, iş yerlerinde alınan tedbirlere ilişkin olarak ise şöyle konuştu:

“BAHÇELİ OFİSLER GELECEK”

“Tedbirlerin bir çoğunun kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Ancak ofislere daha iyi temiz hava basılması gerekecek. Hijyen standartları yeniden sorgulanacak. Yeni yapılacak ofislerde bazı ezberler bozulacak. Yatay ofis, bahçeyle – dışarıyla ilişkili mimarilere yönelim artacak.”