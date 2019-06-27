Kadın liderler aranıyor
EY Türkiye, Girişimci Kadın Liderler Programı’nın dördüncü yılı için başvuru sürecini başlattı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Program, vizyon sahibi girişimci kadınların iş dünyasında yükselmeleri ve küresel pazarda rekabet edebilmelerini desteklemek amacıyla yürütülüyor.
Danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin (Ernst & Young) küresel çapta düzenlediği ve bu yıl 12’nci yılını kutlayan Girişimci Kadın Liderler Programı (EY Entrepreneurial Winning Women Programı)
Türkiye’de bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Programın ilk üç yılında toplam 30 kadın girişimciye destek veren EY Türkiye (Ernst & Young); bu yıl da işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri destekliyor.
Uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlıyor. EY Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2019 dönem başvuruları 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.
EY Türkiye (Ernst & Young), başvurular arasından bağımsız bir jürinin seçeceği ve kriterlere uygun olan kadın girişimcilere, bir yıl boyunca ücretsiz eğitim verecek; kadın girişimcilere şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları alanlarda destek ve koçluk sunacak.
Aynı zamanda sosyal sorumluluk niteliği de taşıyan program, kadın girişimcilerin; iş dünyasının başarılı yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılmalarına şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine olanak sağlayacak.
CESARET VE TEŞVİK
Programın Türkiye’de girişimcilik ruhunun desteklemesi ve girişimcilik ekosistemin güçlendirilmesine büyük katkılar sağladığını ifade eden EY Türkiye Kurumsal Finansman Şirket Ortağı ve programın EMEIA Lideri Demet Özdemir, “Girişimlerin doğması, gelişmesi ve başarıya ulaşabilmesi için girişimci ruhların ortaya çıkarılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi kritik öneme sahip. Kadınlar girişimci olmaktan korkmuyorlar.
Bu nedenle sayılarında artan bir trend gözlemliyoruz” diyor. Ancak özellikle şirketlerini belli bir noktadan sonra büyütmek ve bir sonraki safhaya çıkarmak için motivasyona, pes etmeme gücüne ve desteğine ihtiyaçları oluyor.
Özdemir, kadın girişimcilerin, liderlik becerilerini geliştireceği koçluk ve mentorluk programlarına, yönetsel yetkinliklerini artıracağı eğitimlere, finansal ve hukuksal konularda danışmanlığa ve iletişim ağlarını genişletebileceği programlara ihtiyacı olduğunu söylüyor.
Programın Türkiye liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso ise “EY olarak, Türkiye’de kadın girişimciliğinin henüz tamamı kullanılmamış dev bir ekonomik potansiyel barındırdığını biliyoruz ve kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları araştırmak ve çözüm yolları bulmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
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