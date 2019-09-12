KAGİDER’den ‘İşimi Kuruyorum’ eğitimi
İşini kurmayı düşünenler veya işini yeni kurmuş olan kadın girişimciler için KAGİDER 24-25 Eylül tarihleri arasında ‘İşimi Kuruyorum’ eğitimleri düzenleyecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Bu eğitimler kendileri hem eğitmen hem de girişimci olan KAGİDER üyeleri tarafından tasarlandı. KAGİDER işimi Kuruyorum Eğitimleri 24-25 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.
Girişimci kadınlar ve girişimci adayları için eğitim, mentorluk ve danışmanlık destekleri veren KAGİDER, 2008 yılında ‘İşimi Kuruyorum’ adlı tescilli eğitimini oluşturdu.
İki günlük işimi Kuruyorum eğitimleri, iş fikri olan girişimci adaylarına girişimcilik yolunda aydınlatıcı olmak ve pratik bilgiler sunmak amacıyla, kendileri hem eğitmen hem de girişimci olan KAGİDER üyeleri tarafından tasarlandı.
KAGİDER’in girişimcilik eğitimlerini tek bir platformda toplamak ve online eğitim modülleri ile Türkiye genelinde daha çok kadına ulaşmak amacıyla KAGİDER Pusula projesi oluşturuldu.
KAGİDER Pusula Online Girişimcilik Atölyesi’nde, KAGİDER İşimi Kuruyorum Eğitim Modülleri’nin yanı sıra yeni girişimciler için girişimciliğe dair yararlı bilgiler, ilham veren başarı hikayeleri ve finansa erişim bilgileri yer alıyor.
İşimi Kuruyorum eğitimlerinde eğitmenler ile tanışma ve iş kurma sürecinde aklınızdaki soruları sorma fırsatı yakalayabileceksiniz.
Eğitime katı-lanlar, eğitimlerin ardından KAGİDER ağının bir parçası olacak ve mentorluk desteğinden de faydalanacaklar. Ayrıca eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.
İşimi Kuruyorum eğitimleri kapsamında kadın girişimci adaylarına ve kadın girişimcilere iş planı oluşturma, mali mevzuat, fikri mülki haklar, hukuk, pazarlama-satış, teknoloji ve insan kaynakları yönetimi gibi eğitimler verilecek. İşimi Kuruyorum Programı’nın katılım bedeli 300 TL.
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