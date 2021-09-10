Türkiye’nin ilk ve en büyük kişiselleştirilmiş hediye platformu Sosyopix, pandemiye rağmen yüzde 100 büyüdü. 1,5 milyon aktif üyenin bu yıl en az 2,2 milyon üyeye ulaşması hedefleniyor. 2021’e yeni ürünleriyle hızlı bir giriş yapan girişim, dört farklı kategoride 70 yeni ürünü daha sunacak.

22 Ağustos – 4 Eylül 2021 tarihli sayıdan

Sosyopix 2014 yılında kurulmuş, Türkiye’nin ilk ve en büyük kişiselleştirilmiş hediye platformu. Her yıl yüzde 100’e yakın büyüyen girişimin 1,5 milyon aktif üyesi bulunuyor.

Bu zamana kadar yatırım almadan kendi sermayesiyle büyüyen Sosyopix’in 80 kişilik ekibi ile önümdeki dönemde yurtdışına yönelik açılımları olacak.

Emre ve Sezgin Abat kardeşler tarafından kurulan Sosyopix’in çıkış noktası, girişimcilerin aileleri ve sevdikleriyle yaşadıkları anıların kalıcı olmasını istemeleri oldu.

Herkesin anılarına dokunabilmesini isteyen Abat kardeşler, Sosyopix ile bugün, fotoğraf baskıları, deri ürünler, çiçek, hediye kutuları, albümler, kanvas tablolar, magnetler, duvar dekorasyonu ve aksesuar kategorisinde kişiselleştirilebilir ürünler sunuyor.

Tüm ürünler el işçiliği ile hazırlanıyor, özel tasarım kutularda kullanıcılarla buluşturuluyor. Hediye kutuları, çiçekler ve diğer tüm kategorilerdeki ürünler kendi üretim tesislerinde hazırlanıyor.

YÜZDE 90 BÜYÜME HEDEFİ

1,5 milyon aktif üyenin bu yıl en az 2,2 milyon üyeye ulaşmasını beklediklerini söyleyen Sezgin Abat, ayda 70 bini fotoğraf baskıları olmak üzere 100 bin adet sipariş aldıklarını belirtiyor.

Sosyopix Printing Ürünleri ile son iki yıldır, yurtdışında 10’dan fazla ülkeye siparişi Türkiye’den gönderdiklerini ifade eden Abat, şöyle devam ediyor:

“Yakın zamanda Sosyopix Printing’i yurtdışında bir ülkeye taşımak üzerine de girişimlerimiz var. Sosyopix’te 2020 yılında pandemiye rağmen ekibimizi yüzde 100’ün üzerinde büyüttük.

Bunun dışında yine bu dönem boyunca Sosyopix Operasyon Merkezi’mizin kapasitesini de dört kat büyütecek şekilde genişlettik. 2021’e yeni ürünlerimizle hızlı bir giriş yaptık, dört farklı kategoride 70 yeni ürün ile bu yılı yüzde 90 büyüme ile tamamlamayı bekliyoruz.”

YENİLENEBİLİR HEDİYE KATEGORİSİ

Hediye kategorisinde ürün çeşitliliğini genişletecek adımlar attıklarını söyleyen Emre Abat, çok yakın zamanda Sosyopix Flowers ile çiçek kategorisine hızlı bir giriş yaptıklarını ifade ediyor. Abat, “Çiçek alanında da Sosyopix farkıyla, çok özenli, kaliteli, mevsimin taze buketleriyle başladık.

Her dönem hediye çatısı altına girebilecek yeni ürünler geliştirerek ürün yelpazemizi genişletmeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de ‘yenilebilir hediye’ kategorisine yatırım yapmaya hazırlanıyoruz. “Sosyopix Bakery ile yenilebilir hediyeleri kullanıcılarımızla buluşturmak için çalışmalar yapmayı hızla sürdürüyoruz” diye konuşuyor.