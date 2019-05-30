Sosyal girişimciler aranıyor
PwC’nin sosyal girişimcilikte farkındalık yaratmak amacıyla sosyal girişimcileri desteklediği PwC Sosyal Etki Laboratuvarı yarışması başladı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Hem yeni girişimlerin hem de büyümekte olan girişimlerin katılabileceği yarışmaya 31 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek.
PvvC’nin bu yıl altıncısını düzenlediği, Türkiye’nin geçen yıl ödülle döndüğü PwC Sosyal Etki Laboratuvarı Yarışması’na hem yeni girişimler hem de büyümekte olan girişimler katılabilecek.
PvvC’nin uzman yöneticilerinden oluşan jürinin değerlendirmeleri neticesinde finale kalan dört girişim, para ödülünün yanında PvvC uzmanlığı ve bilgi birikimiyle de desteklenecek.
Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve Avusturya’dan projelerin katılacağı yarışmada, üç aşamalı değerlendirmenin sonunda yarışmayı kazanan üç yeni ve bir büyümekte olan girişim Amsterdam’da eylül ayında gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.
Finale kalan girişimciler iki yıl boyunca PwC hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip olacak ve PwC’nin ofis olanaklarından faydalanabilecek. Yeni girişimler 5 bin Euro ve büyümekte olan girişimler 10 bin Euro para ödülü almaya da hak kazanacaklar.
200 SAAT ÜCRETSİZ HİZMET
Türkiye’nin geçtiğimiz yıl ilk kez katıldığı, Hollanda, Almanya, Avusturya ve Türkiye’den 200’e yakın girişimin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın finaline ülkemizden üç sosyal girişim kalmıştı.
2018 PvvC Sosyal Etki Laboratuvarı Yarışması’nın finalinde, start up kategorisinde kazanan Türkiye’den Kodluyoruz olurken, yine Türkiye’den MUMO da ‘public’ ödülüne layık görülmüştü.
Yarışmaya başvurular 31 Mayıs’a kadar yapılabilecek. Başvuru süreci ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye www.pwc.com.tr/social-impact-lab adresinden ulaşılabilir. Kazanan sosyal girişimci PwC’den iki yıl boyunca 200 saate kadar ücretsiz hizmet alabilecek.
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