Mücevherat markası Storks, franchise ile büyüyecek. Storks Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, bu yıl Türkiye’de 10, Avrupa’da 10 olmak üzere 20 franchise vereceklerini söylüyor. Şirketin hedefinde, Avrupa’daki büyük mücevherat toptan mağazalarına tedarikçi olmak da var.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

7-20 Mart 2021 tarihli sayıdan

Türkiye mücevherat sektörünün köklü markalarından biri olan Storks, yurtiçinde ve yurtdı-şında franchise vererek büyüme planları yapıyor.

Storks markasını 1997 yılında kuzeni Muharrem Alkım ile kuran ve 2000 yılında şirketten ayrılarak On Mücevherat ile yola devam eden Ayhan Güner, 2017’de Storks markasını satın aldı. Satın almanın ardından Storks markasını yeni mağazalar açarak büyüten Storks Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, 2021’de franchise vererek büyüme planları yaptıklarını söylüyor.

Storks’un yurtiçinde kendisinin ve franchise olarak toplamda 30 mağazası ve 120 satış noktası bulunuyor. Yurtdışında ise ağırlıklı Rusya, Romanya ve Almanya olmak üzere 17 ülkede dört mağaza ve 111 satış noktasıyla hizmet veriyor.

Ayhan Güner, “En büyük amacımız, pırlanta ve değerli taşların hiç kaybolmayan ışıltısını Türkiye ve dünyanın birçok yerinde mücevher severlere ulaştırmak” diyor.

HEDEF PAZAR AB

Türkiye için franchise açma maliyeti, ürün alımları ile birlikte büyük şehirlerde 4-5 milyon TL, küçük şehirlerde ise 2 – 2,5 milyon TL olarak ifade ediliyor. Bayinin aylık tahmini ciro rakamı ise 300 bin ile 800 bin TL arasında.

Bu yıl Türkiye’de 10, yurtdışında 10 olmak üzere 20 franchise verme hedefi olan şirket, ağırlıklı olarak AB pazarına odaklanmış durumda. Gelirlerinin yüzde 75’ini ihracattan elde eden şirketin hedefinde, Avrupa’daki büyük mücevherat toptan mağazalarına tedarikçi olmak da var.

Bunun için, Rusya’da Moskovsky Yuvelirny, Almanya’da Christ ve Diamond Group, Hollanda’da Ruben Robijn ile görüşmeler yürütülüyor. Yine İngiltere ve Polonya pazarı için çalışmalar devam ediyor. Yurtdışında İngiltere, Polonya, Almanya, Çekya, Suudi Arabistan ve Katar’a master franchise verilmesi hedefleniyor.

RESTORANLARIN ETKİSİ

2020 yılında patlak veren pandeminin mücevherat sektörüne verdiği zarara değinen Ayhan Güner, özellikle restoranların kapanmasının ardından mücevherat sektöründe önemli daralmalar yaşandığını söylüyor.

“Restoranlar kapandı, mücevherat satışları düştü. Özellikle AVM içindeki mücevherat esnafı ayakta kalmakta çok zorlandı” diyen Güner, Storks özelinde ise ihracat tarafında yüzde 20, iç pazarda yüzde 17 ciro gerilemesi yaşadıklarını belirtiyor.

İŞİN AYNASI

Uygun yer: Eskişehir, Samsun, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Uşak, Denizli, Muğla, Erzurum, Van.

İlk sermaye: Türkiye için franchise açma maliyeti, ürün alımları ile birlikte büyük şehirlerde 4-5 milyon TL, küçük şehirlerde ise 2 – 2,5 milyon TL olarak ifade ediliyor.

Ciro hedefi: Aylık 300 bin ile 800 bin TL arasında.

Kâr marjı: Yüzde 50 Bayilerde aranan özellikler: Sektörde en az beş yıl kuyumculuk mesleğini yapmış olması, markaya inanması ve marka bilinciyle hareket edebilmesi.

Başvuru için: 0212 526 10 10