Dünyanın en büyük yatları sıralamasında 38’inci sırada yer aldığı belirtilen süper yatta yüzme havuzu, helikopter pisti, beach club alanı, asansör, spor salonu, sağlık merkezi, güzellik salonu, SPA ve sauna gibi birçok özel alan bulunuyor. Yıllık işletme gideri yaklaşık 15 milyon dolar olan yatın 36 misafir ve 76 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.