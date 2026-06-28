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  • Dünyanın en büyük süper yatlarından biri Bodrum'da: Değeri 150 milyon doları geçiyor

Dünyanın en büyük süper yatlarından biri Bodrum'da: Değeri 150 milyon doları geçiyor

Yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki 124 metrelik süper yat "Golden Odyssey", Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarına demirledi. Helikopter pistinden SPA merkezine kadar birçok lüks donanıma sahip dev yat, Bodrum koylarının en dikkat çeken misafiri oldu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dünyanın en büyük süper yatlarından biri Bodrum'da: Değeri 150 milyon doları geçiyor

Dünyanın en büyük süper yatları arasında gösterilen yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki Golden Odyssey, Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarına demirledi. 124 metre uzunluğundaki dev yat, sahip olduğu lüks donanımı ve etkileyici boyutuyla bölgede ilgi odağı haline geldi.

1 İçindeki lüks yaşam dikkat çekiyor

İçindeki lüks yaşam dikkat çekiyor

Bermuda bayraklı 124 metre uzunluğundaki "Golden Odyssey", 2015 yılında Almanya’nın Bremen kentindeki Lürssen tersanesinde üretildi. Çelik gövde ve alüminyum üstyapıya sahip süper yat, sunduğu imkanlarla deniz üzerindeki lüks yaşamın en dikkat çeken örnekleri arasında gösteriliyor. 

2 Helikopter pisti, SPA, havuz…

Helikopter pisti, SPA, havuz…

Dünyanın en büyük yatları sıralamasında 38’inci sırada yer aldığı belirtilen süper yatta yüzme havuzu, helikopter pisti, beach club alanı, asansör, spor salonu, sağlık merkezi, güzellik salonu, SPA ve sauna gibi birçok özel alan bulunuyor. Yıllık işletme gideri yaklaşık 15 milyon dolar olan yatın 36 misafir ve 76 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

3 Eski sahibi Suudi kraliyet ailesindendi

Eski sahibi Suudi kraliyet ailesindendi

Bir dönem Suudi Arabistan’ın eski Savunma Bakan Yardımcısı Khalid Bin Sultan’a ait olan süper yatın daha sonra satışa çıkarıldığı, yeni sahibinin ise Britanya Virjin Adaları merkezli East Thrive Peace Limited şirketi olduğu belirtildi. 

 

4 Karaada açıklarında bir süre kalacak

Karaada açıklarında bir süre kalacak

Bodrum’un simge noktalarından Karaada açıklarında demirleyen süper yatın bölgede bir süre kalacağı öğrenilirken, yatta kimlerin bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler
lüks Golden Odyssey süper yat bodrum yat
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