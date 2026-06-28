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Tarım Bakanlığı’ndan yeni uygulama: Sığır küpelerinde karekod dönemi başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvanların kimliklendirilmesi ve izlenmesine yönelik önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle sığırların kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra karekod kullanımına da izin verildi. Yeni düzenleme kapsamında küpe renklerinde de değişikliğe gidildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tarım Bakanlığı’ndan yeni uygulama: Sığır küpelerinde karekod dönemi başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kulak küpelerinde karekod dönemi

Düzenlemeye göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra karekod kullanılabilecek. Bunların kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek. Hayvanların tanımlanmasında sarı küpelerin yanı sıra turkuaz da tercih edilebilecek.

Eski küpeler yıl sonuna kadar kullanılabilecek

İl kodu bulunan plastik kulak küpeleri yeni doğan hayvanlarda 31 Aralık 2026'ya kadar kullanılabilecek.

Yönetmelikteki "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü" ibaresi "Hayvancılık Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Öte yandan Bakanlıkça hazırlanan "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle Bakanlığın teşkilat yapısı kapsamında "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü" ibaresi "Hayvancılık Genel Müdürlüğü" olarak düzenlendi.

Etiketler
sığır sığır küpeleri karekod Tarım Bakanlığı
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