Türkiye'yi kavuracak sıcaklar kapıda: Termometreler 42 dereceyi gösterecek

Sıcak havanın en yoğun hissedileceği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu saatlerde zorunlu olmadıkça açık alanda bulunulmamasını, bol su tüketilmesini ve güneş altında uzun süre kalınmamasını tavsiye ediyor.