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  • Türkiye'yi kavuracak sıcaklar kapıda: Termometreler 42 dereceyi gösterecek

Türkiye'yi kavuracak sıcaklar kapıda: Termometreler 42 dereceyi gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftada Türkiye genelinde etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı uyardı. Yağış beklenmezken, bazı bölgelerde hava sıcaklığının 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Uzmanlar ise özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor.

Ekonomist
Ekonomist
Türkiye'yi kavuracak sıcaklar kapıda: Termometreler 42 dereceyi gösterecek

Türkiye, yeni haftayla birlikte etkisini artıracak sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı illerde termometrelerin 42 dereceyi göstermesi bekleniyor.

 

1 En yüksek sıcaklık Güneydoğu ve Ege'de görülecek

En yüksek sıcaklık Güneydoğu ve Ege'de görülecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre sıcak hava dalgasından en fazla Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri etkilenecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 42 dereceye, Aydın çevresinde ise 40 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

2 Büyükşehirlerde sıcaklıklar yükseliyor

Büyükşehirlerde sıcaklıklar yükseliyor

Yeni haftada üç büyük ilde de sıcaklıklar belirgin şekilde artacak. Uzmanlar, hissedilen sıcaklığın özellikle güneş altında daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor. Beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara: 36 derece

İzmir: 38 derece

İstanbul: 34 derece

3 Uzmanlardan kritik saat uyarısı

Uzmanlardan kritik saat uyarısı

Sıcak havanın en yoğun hissedileceği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu saatlerde zorunlu olmadıkça açık alanda bulunulmamasını, bol su tüketilmesini ve güneş altında uzun süre kalınmamasını tavsiye ediyor.

4 Yağış beklenmiyor

Yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre yeni haftada yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca yüksek

 
Etiketler
yüksek sıcak sıcaklık sıcak hava Türkiye meteoroloji termometre
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