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Sigaraya yeni düzenleme yolda: Kapalı alanlar ve satış noktaları değişecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve tütün ürünlerine yönelik yeni bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Taslakla tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması, kapalı alan denetimlerinin netleştirilmesi ve 18 yaş altına satışın daha sıkı kontrol edilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sigaraya yeni düzenleme yolda: Kapalı alanlar ve satış noktaları değişecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara kullanımını azaltmaya yönelik yeni bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını duyurdu. Hazırlanan düzenlemeyle tütün ürünlerinin görünürlüğünün engellenmesi, kapalı alanlardaki sigara yasağının daha etkin uygulanması ve 18 yaş altına satış denetimlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tütün ürünlerinin görünürlüğü azaltılacak

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni düzenlemenin temel hedeflerinden birinin özellikle çocukların ve gençlerin tütün ürünleriyle karşılaşmasını azaltmak olduğunu söyledi.

Memişoğlu, "Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Yasaklamayacağız ancak görünür olmasını engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

18 yaş altına satış denetimleri sıkılaşacak

Hazırlanan kanun taslağında, 18 yaşından küçüklere sigara satışının daha etkin şekilde denetlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Taslak metinde satışa yönelik yeni maddelerin de gelmesi bekleniyor.  Bakan Memişoğlu, mevcut yasaklara rağmen denetimlerde eksiklikler bulunduğunu belirterek, bu konuda yeni düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Kapalı alanlarda yeni kriterler belirlenecek

Taslak kapsamında kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmasına ilişkin kriterlerin de netleştirileceği belirten Memişoğlu, işletmelerin açık veya kapalı alan tanımlarına ilişkin belirsizliklerin giderileceğini söyledi. Bakan Memişoğlu, "Mekanlar camekanlı mı, kapalı mı, açık mı? Bunları netleştireceğiz." dedi.

"Toplumun kullanma isteğini azaltacağız"

Memişoğlu, sigara konusunda bir kanun taslağı hazırladıklarına değinerek, "Şu anda tartışılıyor, bazı değişiklikler olabilir. Bizim bir taslak metnimiz var. Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle ve ilgili kuruluşlarla konuşuyoruz. İnşallah birkaç ay içinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün özellikle çocuklarımız için görünür olmasını istemiyoruz. Sigaranın mümkün olduğu kadar görünür olmamasını sağlayacağız. Biz esasında talebi, toplumun bunu kullanma isteğini azaltacağız." açıklamasını yaptı.

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