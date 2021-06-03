Yapı Kredi, Code.YapıKredi platformuyla kodlama eğitimleri, kuluçka, hızlandırma gibi bir çok destek sunuyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, fintech start up’larını yakından incelediklerini belirtiyor.

Yapı Kredi, gençleri ve girişimcileri destekleyecek yatırımlara imza atıyor.

Bu kapsamda “Code.YapıKredi”yi hayata geçiren Yapı Kredi, kodlama eğitimleri, finansal rehberlik, kuluçka, hızlandırma ve yatırım aşamalarından oluşan geniş kapsamlı bir platform hizmeti sunuyor.

EKOSİSTEME KATKI

Bu platformla yazılımcılara finansal teknoloji uygulama-programlama ara yüzleri (OpenBankingAPI) de sağlanarak, fintech ekosisteminin gelişimine katkıda bulunuluyor.

Uzun bir süredir ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarında düzenlenen girişimcilik etkinliklerini yakından takip ettiklerini söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, özellikle fintech üzerine çalışan start up’ları yakından incelediklerini belirtiyor.

İŞ BİRLİKLERİ SÜRECEK

Son iki yılda binin üzerinde fintech şirketini incelediklerini ifade eden Doğan, “Bankamızın dijitalleşme stratejisine uygun fintech’lerle POC çalışmaları ve akabinde iş birlikleri yürütüyoruz. Çeşitli hackathon ve fikir yarışmaları ile hem girişimleri hem de girişim yönelimi olan öğrencileri destekliyoruz” diyor.

Bu dönemde bankalar ile fintechlerin kuracağı iş birliklerinin devam edeceğini vurgulayan Doğan, şöyle devam ediyor: “İçinde bulunduğumuz dönemde yeniliğe açık olan fintech ve bankalar hâlihazırda uygulama arayüzlerini geliştirerek pazardaki yerlerini almak için konumlanmaya başladı. Fintech’ler başta olmak üzere tüm finans kuruluşları, yapacakları iş birliği doğrultusunda müşterilerine büyük ölçüde kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmaya başlayacak.”

FOCUS GLOBAL PROJECT’TEN YATIRIM ALDI

İstanbul merkezli bağımsız bir butik danışmanlık ve yatırım şirketi olan ve bugüne kadar yerli ve yabancı pek çok girişime yatırım yapan Focus Global Project’den 3 milyon dolar değerleme ile ilk yatırımını alan Veganzone, bu yatırımı yazılım teknolojilerinin geliştirilmesi ve etkin olduğu pazarlarda büyümeye ayırmayı hedefliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerden vegan – vejetaryenlerin tanışmalarına, ortak etkinlikler düzenlemelerine ve veganlıkla ihtiyaç duyulan her bilgiye ulaşmalarını amaçlayan Veganzone, henüz şubat ayında New York’ta kurulmasına karşın bugün Türkiye dâhil 40 ülkeden kullanıcıya ulaşıyor. Veganzone’un Türkiye’de de 7 bin üyesi bulunuyor.

Dünya çapında bir uygulama olma yolunda hızla ilerleyen Veganzone’u ve kitlesini çok önemsediklerini söyleyen Focus Global Project Yönetici Ortağı Kerem Kapancı, vegan – vejetaryen hayatı benimsemiş kişiler arasında iletişimi ve etkileşimi geliştiren bu projeye verdikleri desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirtiyor.

Kerem Kapancı, marketlerde veya kasaplarda satın alınan etlerin üretim aşamasının yağmur ormanlarının yok olmasından, su, toprak ve enerji israfına, havanın ve suyun kirlenmesinden iklim değişikliğinin tetiklenmesine, hayvan ve bitki türlerinin tükenmesinden sera gazlarının artmasına kadar pek çok çevresel etkiye sebep olduğunu söylüyor.

Kapancı; “Focus Global Project olarak tam da bu nedenle Veganzone’a destek olmayı bize ev sahipliği yapan dünyamıza ve doğaya ödediğimiz bir borç olarak görüyoruz” diyor.