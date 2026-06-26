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  • ABD Başkanı Trump, İran'ı ‘ateşkesi ihlal etmekle’ suçladı

ABD Başkanı Trump, İran'ı ‘ateşkesi ihlal etmekle’ suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ait dronların Hürmüz Boğazı’nda bir tankeri hedef aldığını öne sürerek ateşkesin ihlal edildiğini savundu. Trump, olayı “ateşkesin aptalca ihlali” sözleriyle değerlendirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Trump, İran'ı ‘ateşkesi ihlal etmekle’ suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a ait dronların Hürmüz Boğazı’nda bir tankeri hedef aldığını öne sürerek ateşkesin ihlal edildiğini savundu. Trump, olayı “ateşkesin aptalca ihlali” sözleriyle değerlendirdi.

Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti.

Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Etiketler
iran ABD trump ateşkes Hürmüz Boğazı Donald Trump
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