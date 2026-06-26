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MEB duyurdu: Özel proje okullarına öğretmen ataması sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılan öğretmen atamalarının sonuçlarını açıkladı. Ataması yapılan öğretmenlerin görevlerine başlama sürecinin 29 Haziran 2026 itibarıyla başlayacağı bildirildi.

MEB duyurdu: Özel proje okullarına öğretmen ataması sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik öğretmen atama sonuçlarını duyurdu. Başvuruları 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınan atama sürecinin tamamlandığı ve sonuçların açıklandığı bildirildi.

Atama süreci tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel program ve proje okullarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirme kılavuzu 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı. Bu kapsamda öğretmen adayları, başvurularını elektronik ortam üzerinden gerçekleştirdi. Süreç sonunda yapılan değerlendirmeler tamamlanarak sonuçlar erişime açıldı.

Göreve başlama tarihi açıklandı

Ataması yapılan öğretmenler için görev değişim süreci de netleşti. Buna göre: tebligat işlemleri, ayrılma süreçleri, göreve başlama işlemleri 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren başlatılacak.

Proje okullarında yeni dönem

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları, Türkiye’de nitelikli eğitim modellerinin uygulandığı okullar arasında yer alıyor. Bu okullarda görev yapacak öğretmenlerin atamaları, belirlenen kılavuz doğrultusunda her yıl merkezi olarak gerçekleştiriliyor.

Etiketler
atama meb Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması proje okulları
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