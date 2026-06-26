Türkiye'den Venezuela'ya yardım seferi: Arama kurtarma ekibi yola çıktı

Özener, bu yıl Gazze başta olmak üzere, Suriye, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerin de yer aldığı 11 ülkeye insani yardım operasyonlarının gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu sayı 2025'te 16'ydı. Bu tarz insani yardımlar sürekli devam etmektedir. Sadece insani yardımı değil dünya üzerinde meydana gelen doğa ve insan kaynaklı afetlerde de Japonya, Haiti, El Salvador, Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi ülkelerde meydana gelen afetlere de arama kurtarma ekipleri olarak yardıma gitmekteyiz." dedi.