Borsa, altın, dolar ve euro… Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,23, emeklilik fonları ise yüzde 1,65 değer kaybetti. Fon kategorileri incelendiğinde ise yatırımcısına pozitif getiri sağlayan tek grup para piyasası fonları oldu. Bu kategorideki fonlar haftalık bazda yüzde 0,75 kazanç sağlayarak diğer fon türlerinden ayrıştı.