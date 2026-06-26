Borsa, altın, dolar ve euro… Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarında dalgalı bir seyir yaşandı. Borsa İstanbul yüzde 3,13 değer kaybederken, gram altın yüzde 1,63 geriledi. Dolar ve euro haftayı yükselişle tamamlarken, yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi para piyasası fonları sağladı.
1 Borsa haftayı yüzde 3'ün üzerinde kayıpla kapattı
BIST 100 endeksi hafta boyunca 14.147,05 ile 14.871,49 puan aralığında işlem gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 3,13 düşüşle 14.274,02 puandan tamamladı.
2 Altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı
Hafta boyunca altın fiyatlarında da değer kaybı görüldü. Son verilere göre:
Gram altın yüzde 1,63 düşüşle 6.097 liraya geriledi.
Cumhuriyet altını yüzde 1,62 değer kaybederek 41.098 liradan satıldı.
Çeyrek altın ise 10.382 liradan 10.212 liraya inerek haftalık bazda yüzde 1,63 geriledi.
3 Dolar ve euro haftayı yükselişle tamamladı
Döviz piyasasında ise sınırlı yükselişler öne çıktı. Geride bıraktığımız haftada, ABD doları yüzde 0,39 artışla 46,6280 TL'ye yükseldi. Euro ise yüzde 0,06 değer kazanarak 53,3080 TL'den haftayı tamamladı.
4 En güçlü performans para piyasası fonlarından
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,23, emeklilik fonları ise yüzde 1,65 değer kaybetti. Fon kategorileri incelendiğinde ise yatırımcısına pozitif getiri sağlayan tek grup para piyasası fonları oldu. Bu kategorideki fonlar haftalık bazda yüzde 0,75 kazanç sağlayarak diğer fon türlerinden ayrıştı.