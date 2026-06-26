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Trump’tan dünyaya tarife tehdidi: Dijital vergiye karşı ağır yaptırım gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan teknoloji şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere karşı ABD’ye ihracat yapan tüm ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. Açıklama, küresel ticaret gerilimini yeniden tırmandırdı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Trump’tan dünyaya tarife tehdidi: Dijital vergiye karşı ağır yaptırım gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere yönelik sert bir ticaret adımı tehdidinde bulundu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu tür vergileri hayata geçiren ülkelere ABD’ye ihracat yaptıkları tüm ürünlerde yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump'tan yüzde 100 tarife tehdidi geldi

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, çok sayıda Avrupa ülkesinin Amerikan teknoloji devlerine yönelik dijital hizmet vergisini hayata geçirmeyi tartıştığına ve bazı ülkelerin fiilen bu adımı atmaya çok yakın olduğuna dikkati çekti.

Donald Trump, "Bu açıklama, böyle bir vergi uygulayan herhangi bir ülkenin ABD'ye ihraç edeceği tüm mallara derhal yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağının ilanıdır." ifadesini kullandı.

Ticaret anlaşmalarını da hedef aldı

Bu tarifenin ilgili ülkeyle imzalanmış, yürürlüğe girmiş ya da henüz onaylanmamış tüm ticaret anlaşmalarını hükümsüz kılacağına işaret eden Trump, dijital hizmet vergisi yönünde adım atılması halinde yüzde 100'lük tarifenin derhal devreye alınacağını kaydetti.

Etiketler
Ticaret yaptırım trump tarife dijital vergi
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