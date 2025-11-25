OGM personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından duyurulan 496 kişilik sözleşmeli personel alımı için merak edilen başvuru süreci ve şartları netleşmiştir. Başvurular 20 Kasım 2025 tarihinde başlamış olup, farklı eğitim düzeylerinden mezun adayları kapsayan bu alım, OGM'nin merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak.
OGM personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından duyurulan 496 kişilik sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri ve yöntemi kesinleşti.
Adayların başvurularını tamamlaması gereken süre ve son tarih aşağıdaki gibidir:
Başlangıç Tarihi: 20 Kasım 2025
Bitiş Tarihi: 04 Aralık 2025
Son Saat: 04 Aralık 2025 gecesi saat 23:59
Başvuru Yöntemi ve Platformu
Başvurularınızı yalnızca dijital ortamda yapmanız gerekmektedir:
Platform: Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım portalı üzerinden alınacaktır.
Adres: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
Zorunluluk: Şahsen, posta, dilekçe veya başka herhangi bir yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru yapmadan önce e-Devlet şifrenizin aktif olduğundan emin olunuz.
OGM 496 Sözleşmeli Personel Alımı Kadro Dağılımı
|Eğitim Düzeyi
|Kadro Unvanı
|Alınacak Personel Sayısı
|Lisans
|Mühendis
|20
|Büro Personeli
|30
|Avukat
|4
|Biyolog
|2
|Diyetisyen
|1
|Önlisans
|Laborant
|1
|Tekniker
|2
|Ortaöğretim (Lise)
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi
|1
|Şoför–Operatör
|296
|Garson
|2
|Bulaşıkçı
|2
|Temizlik Personeli
|135
|GENEL TOPLAM
|496
OGM Personel Alımı Genel Başvuru Şartları
Tüm adayların sağlaması gereken genel koşullar şunlardır:
Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Yaş Şartı: 18 yaşını doldurmuş olmak.
Mezuniyet: İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını (lise, ön lisans, lisans) taşımak.
KPSS Puanı: İlgili KPSS (B) grubu puanına (P3, P93 veya P94) sahip olmak.
Sağlık: Görevini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
Güvenlik: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
Askerlik: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak).
Özel Şartlara Dikkat
Yukarıdaki genel şartların yanı sıra, her bir pozisyon (Mühendis, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi vb.) için talep edilen özel şartlar (belirli bir sürücü belgesi, sertifika, mesleki deneyim veya öğrenim dalı) bulunmaktadır. Bu özel şartlar ve başvuru sırasında istenecek belgeler, OGM tarafından yayımlanan resmî başvuru kılavuzunda detaylı olarak yer almaktadır.