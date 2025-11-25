OGM personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? OGM 496 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

OGM Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

Tüm adayların sağlaması gereken genel koşullar şunlardır:

Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yaş Şartı: 18 yaşını doldurmuş olmak.

Mezuniyet: İlgili kadro için aranan mezuniyet şartlarını (lise, ön lisans, lisans) taşımak.

KPSS Puanı: İlgili KPSS (B) grubu puanına (P3, P93 veya P94) sahip olmak.

Sağlık: Görevini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Güvenlik: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Askerlik: Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak).

Özel Şartlara Dikkat

Yukarıdaki genel şartların yanı sıra, her bir pozisyon (Mühendis, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi vb.) için talep edilen özel şartlar (belirli bir sürücü belgesi, sertifika, mesleki deneyim veya öğrenim dalı) bulunmaktadır. Bu özel şartlar ve başvuru sırasında istenecek belgeler, OGM tarafından yayımlanan resmî başvuru kılavuzunda detaylı olarak yer almaktadır.