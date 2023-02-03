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2023 İK trendleri: Şirketler yetenek peşinde

Workindo'ya göre 2023 İK trendleri, bu yıl yetenekli çalışanları elde tutmanın büyük önem taşıdığına işaret ediyor.

03 Şubat 2023 | 17:34
Son Güncellenme: 03 Şubat 2023 | 17:37
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2023 İK trendleri: Şirketler yetenek peşinde

2022 yılının son çeyreği ve 2023 yılının ilk ayındaki İK verileri birçok sektörde global ekonomik krizden kaynaklı işten çıkarmaların yaşandığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, birçok sektörde firmaların kalifiye elemanı elde tutmaya odaklanması gerektiğinin altını çiziyor. Bununla birlikte şirket kültürü oluşturma ve çalışan esenliği de yine işverenler için öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Online kariyer platformu Workindo İK Müdürü Gizem Tunçel, 2023’te iş dünyasında yeteneğin çok değerli olduğuna vurgu yaparak, “Tüm sektörlerde yetenekli çalışanları elde tutmanın ve kalifiye çalışanlar bulmanın önemi giderek artıyor. İş piyasasındaki rekabetin artmasıyla birlikte bu sene kalifiye personel bulmak önceki senelere göre daha da zor olacak.

Z kuşağının da iş hayatına dahil olmasıyla birlikte şirket kültürü de daha da önem kazanıyor. Bu nedenle, herkes için uygun çalışma modellerinin belirlenmesi gerekiyor. Bu modeller, ekibin istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenerek remote, full ofis veya hibrit çalışma şartları yeniden değerlendirilmeli. 

İşletmelerin verimliliğini artırmak için adil bir ortam yaratmak amacıyla beceriye dayalı işe alımlara öncelik vermesi de oldukça önemlidir. İşverenler, mevcut çalışanlarının becerilerini geliştirmek ve yeni yetenekleri çekmek için, sağlıklı çalışma koşulları ve stres azaltıcı faaliyetler sağlamak gibi, çalışanlarını hem mesleki hem de kişisel refah konusunda desteklemelidir” diyor.

Yeni Performans Yönetimi Metotları

Gizem Tunçel pandemiyle beraber uzaktan çalışmadaki artışın iş hayatına yeni performans yönetimi metotları da getirdiğini söylüyor: 

“Bu metotlar, çalışanların performanslarını izleme ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırmak aynı zamanda da çalışan motivasyonunu ve bağlılığını korumak için yeni teknolojilerden faydalanmanın önemini vurguluyor. Yenilenen teknolojik metotlarla dijital ortamda daha çok ortaya çıkmak ve şirket imajını güçlendirmek üzerine çalışmalar yapılması doğru yeteneklere erişmeyi kolaylaştıracaktır.”

 

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