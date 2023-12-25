ARA
Bist 100
7557,56
0%
Bist 100
Dolar/TL
29,2746
0,1588%
Dolar/TL
Euro/TL
32,2814
0,1433%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,101
-0,0454%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1932,33
0,16%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

3 kamu kuruluşunda 1360 kişi istihdam edilecek: Başvurular ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 1360 kişi istihdam edilecek.

25 Aralık 2023 | 09:50
0
3 kamu kuruluşunda 1360 kişi istihdam edilecek: Başvurular ne zaman?

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 3 kamu kuruluşuna alınacak personelle ilgili detaylar:

  • Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek. Başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek. Kurum aynı zamanda 50 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Sınava ön başvurular 7-13 Mart'ta, nihai başvurular ise 22-28 Mart'ta alınacak. Her iki işe alım için giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

- Tarım ve Orman Bakanlığına uzman ve denetçi alınacak

  • Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar sınava kurumun internet sitesinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik başvuru yapacak. Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak ve 7 Ocak'ta sona erecek.
  • TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 2 personel istihdam edilecek. İş başvuruları https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 3 Ocak'a kadar yapılabilecek.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1932,33 0,16%
  • ALTIN ONS 2053,05 -0,02%
  • BIST 100 7557,56 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,2746 0,1588%
  • EURO/TURK LIRASI 32,2814 0,1433%
  • EURO/USD 1,101 -0,0454%
  • INGILIZ STERLINI 1,2701 0,02481%
  • JAPON YENI 142,489 0,087%
  • KANADA DOLARI 1,3257 -0,01622%
  • RUS RUBLESI 91,7325 -1,2514%
Günün En Çok Okunanları
İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Mazıdağı, inşaat demiri üretecek
Mazıdağı, inşaat demiri üretecek
ABD pazarında büyüme hedefi koydu
ABD pazarında büyüme hedefi koydu
Günde 100 ton atığı ayrıştıracak yeni tesis
Günde 100 ton atığı ayrıştıracak yeni tesis
BN Hotel turizmde zincir olacak
GERİ
İLERİ
İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Mazıdağı, inşaat demiri üretecek
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Mazıdağı, inşaat demiri üretecek
ABD pazarında büyüme hedefi koydu
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Mazıdağı, inşaat demiri üretecek
ABD pazarında büyüme hedefi koydu
Günde 100 ton atığı ayrıştıracak yeni tesis
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL