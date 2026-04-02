ÖGG 2026 sınav tarihleri: ÖGG sınavları ne zaman yapılacak?

Özel güvenlik görevlisi olma yolundaki en kritik duraklardan biri olan 120. Dönem sınavı için hazırlık süreci hız kazandı. İşte ÖGG 2026 sınav tarihleri...
120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi Sınavı Ne Zaman?
EGM’nin resmi takvimine göre yılın ikinci büyük sınavı için belirlenen tarih şöyledir:
Sınav Tarihi: 3 Mayıs 2026 (Pazar)
Eğitim Bitiş Tarihi: 13 Mart 2026 (Cuma)
Önemli Not: 120. Dönem sınavına katılabilmek için adayların eğitim süreçlerini en geç 13 Mart 2026 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekiyordu. Bu tarihten sonra eğitimini bitiren adaylar, bir sonraki sınav dönemine (121. Dönem) dahil edilecekler.
2026 Yılı Geri Kalan Sınav Takvimi
Yıl boyunca kariyer planlaması yapacak adaylar için diğer sınav tarihleri ise şu şekilde sıralandı:
|Sınav Dönemi
|Sınav Tarihi
|Eğitim Bitiş Tarihi
|121. Temel / 97. Yenileme
|5 Temmuz 2026 (Pazar)
|22 Mayıs 2026
|122. Temel / 98. Yenileme
|29 Ağustos 2026 (Cumartesi)
|24 Temmuz 2026
|123. Temel / 99. Yenileme
|24 Ekim 2026 (Cumartesi)
|18 Eylül 2026
|124. Temel / 100. Yenileme
|27 Aralık 2026 (Pazar)
|13 Kasım 2026
Adaylar İçin Kritik Hatırlatmalar
Sınav Giriş Belgeleri: Sınav yerlerini gösteren belgelerin, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce (Nisan ayının son haftası) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Hazırlık Süreci: 22 Şubat’ta yapılan 119. Dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, 120. Dönem için rekabetin daha da artması öngörülüyor. Adayların sınav gününe kadar güncel mevzuat ve temel güvenlik konuları üzerindeki çalışmalarını tamamlamaları önem arz ediyor.