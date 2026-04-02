Yarın hava güneşli mi, yağmur var mı? 3 Nisan 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve güncel hava durumu raporlarına göre, 3 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu belli oldu. Peki Yarın hava güneşli mi, yağmur var mı? 3 Nisan 2026 hava durumu

Ekonomist
İstanbullular bugün yağış beklerken güneşli hava ile karşılaştı. Bu nedenle arama motorlarında Yarın hava güneşli mi, yağmur var mı? sorusunun yanıtı aranıyor. 

İstanbul için 3 - 7 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan güncel hava durumu raporu yayımlandı. Paylaştığınız verilere göre, İstanbul genelinde önümüzdeki iki gün boyunca kuvvetli yağışlar etkili olacak, ancak hafta başından itibaren gökyüzü açılmaya başlayacak.

03 - 04 Nisan: Sağanak Yağış Alarmı

Cuma ve Cumartesi günleri İstanbul'un tamamında sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar: Gündüz ortalama 16°C - 19°C civarında seyrederken, gece sıcaklıkları 8°C - 12°C bandına inecek.

En Yüksek Sıcaklıklar: Kağıthane ve Tuzla (19°C) ile en sıcak bölgeler olurken; Avcılar, Beylikdüzü ve Silivri (16°C) daha serin bir gün geçirecek.

5 Nisan Pazar: Yağış Yerini Bulutlara Bırakıyor

Hafta sonunun son gününde yağışlar şehri terk ediyor. İstanbul genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Sıcaklıklar Cumartesiye göre birkaç derece düşüş göstererek ortalama 14°C - 16°C civarında seyredecek.

 6 - 7 Nisan: Parçalı Bulutlu ve Isınan Hava

Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da hava kararlılığını kazanıyor.

Hava Durumu: Adalar'dan Silivri'ye kadar tüm ilçelerde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü bekleniyor.

Sıcaklık Artışı: 7 Nisan Salı günü sıcaklıkların belirgin şekilde artacağı görülüyor. Özellikle Arnavutköy, Beykoz, Çatalca ve Çekmeköy 20°C ile baharı tam anlamıyla hissedecek.

 

 

Önemli Notlar ve Uyarılar

Cuma ve Cumartesi: Şiddetli sağanak yağış nedeniyle trafikte aksamalar ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı, şemsiyesiz dışarı çıkılmamalıdır.

Sıcaklık Farkı: Gece ve gündüz arasındaki yaklaşık 10 derecelik fark, özellikle Salı günü (Salı gecesi 6°C, gündüz 20°C) sağlık açısından dikkat edilmesi gereken bir durumdur.
