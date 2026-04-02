Yarın hava güneşli mi, yağmur var mı? 3 Nisan 2026 hava durumu

İstanbul için 3 - 7 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan güncel hava durumu raporu yayımlandı. Paylaştığınız verilere göre, İstanbul genelinde önümüzdeki iki gün boyunca kuvvetli yağışlar etkili olacak, ancak hafta başından itibaren gökyüzü açılmaya başlayacak.

03 - 04 Nisan: Sağanak Yağış Alarmı

Cuma ve Cumartesi günleri İstanbul'un tamamında sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar: Gündüz ortalama 16°C - 19°C civarında seyrederken, gece sıcaklıkları 8°C - 12°C bandına inecek.

En Yüksek Sıcaklıklar: Kağıthane ve Tuzla (19°C) ile en sıcak bölgeler olurken; Avcılar, Beylikdüzü ve Silivri (16°C) daha serin bir gün geçirecek.