Bedelli askerlik ücreti 2026 ne kadar oldu? Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni mali torba kanun teklifiyle birlikte, bedelli askerlik ücreti resmi olarak güncellendi. Bugün (2 Nisan 2026) yasalaşan düzenleme, hem ücret artışını hem de bu kaynaktan elde edilecek gelirin kullanım amacını kapsayan kritik değişiklikler içeriyor.
Bedelli Askerlik Ücreti: 417 Bin TL
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin kabul edilmesiyle, bedelli askerlik tutarı 335 bin TL seviyesinden yaklaşık 417 bin TL’ye yükseltildi.
Eski Ücret: 335.000 TL (Ocak 2026 başında 333.089 TL olarak güncellenmişti).
Yeni Ücret: ~417.000 TL.
Artış Oranı: Yaklaşık %25 oranında bir güncelleme yapıldı.
Yürürlük: Kanun teklifi meclisten geçerek yasalaştı. Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yeni başvurular bu rakam üzerinden alınacak.
Gelir Doğrudan Savunma Sanayiine
Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, toplanan ücretlerin kullanım yeri oldu. Önceki sistemde genel bütçeye aktarılan bedelli askerlik gelirleri, artık doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılacak. Bu değişiklikle yerli ve milli savunma projelerine yıllık yaklaşık 19,2 milyar TL ek kaynak sağlanması hedefleniyor.
Torba Yasada Öne Çıkan Diğer Başlıklar
Bedelli askerlik zammının yanı sıra aynı kanun teklifiyle kabul edilen diğer önemli maddeler şunlardır:
ÖTV'siz Araç Düzenlemesi: Ortopedik engel oranı %40'ın üzerinde olan vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alabilmesinin önü açıldı.
Şans Oyunları Reklamları: Şans ve bahis oyunlarına ilişkin ilan/reklam giderleri, artık gelir vergisi mükellefleri tarafından ticari kazançtan "gider" olarak düşülemeyecek.
BOTAŞ Düzenlemesi: BOTAŞ'ın vadesi geçmiş vergi ve idari para cezası borçlarının, Hazine'den olan görevlendirme alacaklarına karşılık mahsup edilmesi kararlaştırıldı.