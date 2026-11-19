Turgut Aydın Holding bünyesindeki A101, Türkiye’nin 81 ilinde 13 bin 500’ü aşkın mağazasıyla zincir perakende pazarının en önemli oyuncularından biri. Temel gıdadan taze ürüne, temizlikten kişisel bakıma uzanan 20 ana kategoride yaklaşık bin 850 ürün çeşidi sunan A101’in portföyünde 80’den fazla öz marka bulunuyor. A101 Ekstra ile teknoloji ve ev-yaşam kategorilerinde de müşterilerine ulaşan şirket, yaklaşık bin 500 tedarikçiyle çalışıyor. Şirket son dönemde, erişilebilir fiyat politikasını koruyarak fiziksel mağaza deneyimini geliştirmek ve değişen tüketici ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek amacıyla farklı mağaza formatlarını test ediyor.

Ekonomist’in 25 Ekim - 07 Kasım 2026 tarihli sayısından

1 Ocak 2026 itibarıyla şirketin CEO’luk görevini Talat Olgay üstleniyor. Perakende ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Olgay, Danone, Nestlé Waters, PepsiCo ve L’Oréal gibi uluslararası şirketlerde edindiği birikimi A101’in yeni dönem stratejilerine taşıyor. Talat Olgay, A101’in yeni dönem hedeflerini ve pazar dinamiklerini Ekonomist’e anlattı.

A101’in başına geçtiğinizde masanızdaki öncelikler ne oldu?

A101, Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan, her gün beş milyondan fazla müşteriyi ağırlayan çok güçlü bir yapıya sahip. Türkiye’de yıllık bazda yüzde 100 hane penetrasyonuna en hızlı ulaşan zincir market olmamız, bu erişim gücünün en somut göstergelerinden biri. Göreve geldiğimde önceliğim yalnızca bu ölçeği büyütmek değil, sahip olduğumuz gücü daha verimli, daha çevik ve geleceğe daha hazır bir yapıya dönüştürmekti. Stratejimizi üç eksen üzerine kurduk.

“Farklı mağaza tiplerini test ediyoruz”

“Fiziksel mağaza deneyiminde A101’in erişilebilir fiyat DNA’sını koruyarak mağazaya gelmek için yeni nedenler yaratmak amacıyla farklı mağaza tiplerini test ediyoruz. Bu testlerden elde ettiğimiz öğrenimlerle ‘Yeni A101’i ve geleceğin formatlarını şekillendirecek bir yol haritası oluşturuyoruz. Bu dönüşümü yalnızca yeni açılışlarla sınırlı tutmuyor, mevcut mağazalarımızı da adım adım bu vizyona taşıyoruz. Çünkü yakınlık müşteriyi kapıya getirir; onu tekrar tekrar getiren ise içeride yaşadığı deneyimdir.”

Bu üç ekseni nasıl tarif ediyorsunuz?

Birincisi, müşteriyi mağazaya getiren ürün portföyümüzü sürdürülebilir bir dengeyle yönetmek. İkincisi, müşterimize nerede olursa orada ulaşmak. Fiziksel mağaza ağımızı büyütürken dijitali de kapsayan çok kanallı platformumuzu hızla ölçeklendirmek. Üçüncüsü ise, müşterimizi daha iyi tanıyıp ekosistemimizi büyütmek. ‘A101 Artı’ ile her müşterimize alışveriş alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş fırsatlar sunmak; dünyada hızla büyüyen perakende medyasını ise tüm tedarikçilerimiz için yeni bir iletişim alanına dönüştürmek. Bu üç ekseni hayata geçirmek için benim önceliğim ise üç temel yetkinliği; operasyonel verimlilik, dijital dönüşüm ve insan kaynağını geliştirmekti. Çünkü bu ölçekte başarı, tedarik zincirinden stok yönetimine, mağaza deneyiminden doğru yeteneği kazanıp geliştirmeye kadar tüm sistemin birlikte güçlenmesine bağlı.

Önümüzdeki üç yılda A101’i bugünkünden nasıl farklı bir noktada görmek istiyorsunuz?

Önümüzdeki üç yıl için hedefimiz net: Sürdürülebilir kârlı büyüme. Bugün organize perakendede her altı alışverişten biri A101’de gerçekleşiyor. Amacımız bu konumu güçlendirirken, bunu sağlıklı ve kalıcı bir yapı üzerine inşa etmek. Bu büyümeyi iki ana kaldıraç, fiziksel mağaza ağımız ve çok kanallı yapımız, taşıyacak. Fiziksel mağaza gücümüz en büyük avantajımız olmaya devam edecek. Ağımızı büyütürken mağaza deneyimini de geliştireceğiz. Bunun yanında çok kanallı yapımızı hızla büyütüyoruz. A101 Kapıda, A101 Ekstra ve yeni lanse ettiğimiz A101 Pati ile e-ticarette; Trendyol GO by Uber Eats gibi iş birlikleriyle hızlı teslimatta; A101 Hediye Kartı ile de bireysel ve kurumsal hediyeleşmede müşterimize ulaşıyoruz. Hedefimiz, müşterimiz hangi kanalı tercih ederse etsin A101 deneyimini aynı kolaylıkla yaşayabilmesi.

Peki bu yapıyı nasıl destekleyeceksiniz?

Bu iki kaldıracı güçlü bir altyapı destekleyecek. Teknoloji tarafında veri altyapımızı ve mağaza teknolojilerimizi geliştiriyoruz. Süreçlerimizi daha sistematik ve veriye dayalı hale getiriyor, tedarik zincirimizde standardizasyonu artırıyoruz. Bu vizyonun ayrılmaz bir parçası da sürdürülebilirlik. Biz sürdürülebilirliği yalnızca çevresel etkilerimizi yönetmekle sınırlı görmüyor; kaynaklarımızı verimli kullanmaktan yerli üretimi desteklemeye, kapsayıcı istihdamdan gelecek nesillere karşı sorumluluğumuza kadar uzanan bütüncül bir yaklaşım olarak ele alıyoruz. Yeni yayımladığımız 2025 Sürdürülebilirlik raporumuz bu yaklaşımın somut sonuçlarını ortaya koyuyor. Depolarımızın tamamında ve mağazalarımızın yüzde 96’sında ‘Sıfır Atık’ belgelendirmesine ulaştık. Kadın çalışan oranımız ise yüzde 63 seviyesinde.

Yüksek enflasyonun gölgesinde tüketicinin alışveriş alışkanlıkları kalıcı olarak değişti mi?

Tüketici davranışı yalnızca dönemsel koşullarla değil, uzun vadeli eğilimlerle de şekilleniyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de daha bilinçli ve daha seçici bir tüketici profili öne çıkıyor. Tüketici artık alışverişe daha planlı geliyor. Sepetini önceden düşünüyor, fiyatları karşılaştırıyor, kampanyaları takip ediyor. Ama bunun yanında kaliteye, ürünün bulunabilirliğine ve markaya duyduğu güvene de bakıyor. Rakamlar da bunu net gösteriyor. Tüketici alışveriş yapmadan önce eskiden ortalama 2,5 farklı mağazaya bakarken, bugün bu sayı 3,5’e çıktı. Türkiye’de promosyondaki satışların ağırlığı yüzde 43 olarak görünüyor. Bu oran Türkiye’de globale göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla.

Bugün tüketici için yalnızca ‘ucuz’ olmak yeterli mi?

Değil. Doğru fiyat, güvenilir kalite, kolay erişim ve iyi alışveriş deneyimi birlikte değer yaratıyor. İnsanlar sadece daha az harcamak değil, ellerindeki bütçeyle daha iyi seçimler yapabilmek istiyor. Bu nedenle gelecekte perakende rekabetini yalnızca en düşük fiyatı sunan değil, tüketicinin bütçesini en doğru şekilde değerlendirmesini sağlayan şirketlerin şekillendireceğine inanıyorum. A101 Artı sadakat programımız, bu yeni tüketiciye cevap verme biçimimiz. Herkese aynı kampanyayı sunmak yerine her müşterimize alışveriş alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş fırsatlar sunuyoruz. Bugün yaklaşık 20 milyon A101 Artı üyemize özel teklifler ulaştırıyoruz.

Zincir marketler fiyat artışlarının sorumlusu olarak gösteriliyor. Bu eleştirilere ne yanıt verirsiniz?

Fiyat konusundaki hassasiyeti çok iyi anlıyoruz. Çünkü bu, müşterimizin her gün raf önünde yaşadığı bir hassasiyet. Perakende, tüketicinin fiyatı gördüğü son nokta olduğu için bu tartışmanın merkezinde yer alıyor. Ancak fiyat, üretimden lojistiğe uzanan uzun bir zincirin sonunda oluşuyor. Bizim sorumluluğumuz, kendi kontrol alanımızdaki maliyetleri en verimli şekilde yönetmek. Yaygın mağaza ağımız, yalın operasyon modelimiz ve teknoloji destekli stok yönetimimizle bu baskıyı mümkün olduğunca azaltıyoruz. Tüketiciye her kategoride güvenilir bir alternatif sunan öz markalarımız da bu dengenin önemli bir parçası. Bugün satışlarımızın üçte biri öz markalı ürünlerden geliyor. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. 2025’te fiyat artışlarımızı gıda enflasyonunun altında tutarak dezenflasyon sürecine katkı sağladık. 2026 yılında da aynı anlayışla hareket ediyoruz. Temel ihtiyaç ürünlerinde müşterilerimizin bütçesini destekleyen kampanyalara ağırlık veriyoruz. Bu kampanyalar sayesinde alışverişçilerimizin toplam 50 milyar TL tasarruf etmesini sağladık.

Şu anda kaç şubeniz var, 2026 sonu mağaza hedefiniz nedir? Hangi bölgeler büyümede öne çıkıyor?

Bugün Türkiye’nin 81 ilinde 13 bin 500’ü aşkın mağazamızla hizmet veriyoruz. A101’in farkı yalnızca mağaza sayısı değil, mahalle ölçeğine kadar inen erişim gücü. Türkiye’nin tüm ilçelerinde mağazamız bulunuyor. Kısacası biz zaten her yerdeyiz; şimdi her anda da müşterimizin yanında olmak istiyoruz. Fiziksel ağımızı yeni mağazalar açarak büyütmeye devam ediyoruz. Bu dönemde yeni açılışlarımızda büyükşehirler öne çıkıyor. Anadolu’daki güçlü varlığımızı korurken büyükşehirlerdeki yoğunluğumuzu artırıyoruz. Ancak büyümeyi sadece yeni mağaza adediyle ölçmüyoruz. Yeni açılışlarda nüfus yoğunluğuna, mahalle ihtiyacına, lojistik kapasiteye ve mevcut mağazalarla yaratılacak sinerjiye birlikte bakıyoruz. Bizim için asıl kriter doğru lokasyon, doğru format ve doğru deneyim.

Hızlı tüketim pazarındaki konumunuz nedir?

Faaliyet gösterdiğimiz hızlı tüketim pazarı bugün Türkiye’de yaklaşık 50 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı ve bu pazarda payımızı istikrarlı biçimde artırmaya devam ediyoruz. Bugün pazarda güçlü bir ikinci oyuncu konumundayız. 2026’da bu ivme güçlenerek sürüyor. 2026’da bu ivme güçlenerek sürüyor. Ocak–eylül verilerine göre ciromuz yüzde 38,4 büyürken aynı kapsamdaki toplam pazarın büyümesi yüzde 28,7 seviyesinde gerçekleşti. Yani pazarın yaklaşık 10 puan üzerinde büyüdük. Hedefimiz yılı da en hızlı büyüyen perakendeci olarak kapatmak.

Online market tarafında beklenen büyüme gerçekleşti mi? Online satışın payı nedir, ne hedefleniyor?

Online, organize perakendedeki hızlı tüketim pazarının en hızlı büyüyen alanı ve bugün pazarın yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Bizim satışlarımız içinde online’ın payı ise pazarın altında. Bu farkı bir açık olarak değil, önümüzdeki dönemin en büyük büyüme fırsatı olarak görüyoruz. Hedefimiz, online’da da fiziksel perakendedeki gücümüze yakışan payı en kısa sürede almak. Bunun için iki yoldan birlikte ilerliyoruz. Bir yandan kendi dijital altyapımızı kuruyoruz; A101 Kapıda, A101 Ekstra ve A101 Pati’yi tek uygulamada buluşturan ekosistemimizi büyütüyoruz. Diğer yandan da Trendyol GO by Uber Eats gibi platformlarla iş birliği yaparak müşterimize hangi uygulamayı tercih ederse orada ulaşıyoruz. Dijitalde sıfırdan başlamıyoruz. Online’da büyümenin en zor parçası son kilometre; bizim için ise bu, zaten her mahallede bulunan mağaza ağımız. Bugün 81 ilde A101 Kapıda siparişlerini mağazalarımızdan karşılıyoruz. Bu yapı bize online’da hızla ölçeklenme imkanı veriyor. Hedefimiz online kanalı A101’in büyümesinde daha güçlü, daha verimli ve daha entegre bir alana dönüştürmek. Geleceğin perakendesinde kazananın, mağaza ve dijital deneyimi en iyi birleştiren yapılar olacağına inanıyoruz.

Perakende sektöründe çalışan bulmak ve elde tutmak zorlaşıyor. Siz bunu nasıl yönetiyorsunuz?

Perakende, dünyanın her yerinde çalışan hareketliliğinin yüksek olduğu bir sektör. Biz bunu sektörün doğası olarak görüyoruz. İşimiz bu hareketliliği iyi yönetmek ve burada geçen her günü çalışanımız için değerli kılmak. Yaklaşık 80 bin çalışanımızla Türkiye’nin en büyük istihdam sağlayıcılarından biriyiz ve Türkiye’nin her ilçesinde insanların evine yakın istihdam sunuyoruz. Pek çok genç için A101 iş hayatına ilk adım.2025 yıl sonunda çalışanlarımızın 45 binden fazlası 30 yaşın altındaydı. Bugün 5 bine yakın çalışanımız ilk iş deneyimini A101’de yaşıyor. Kapsayıcı istihdamda da güçlü bir rol üstleniyoruz, 2025 sonunda 1.945 engelli çalışanımızla engelli istihdamına en fazla katkı sağlayan şirket olduk. Bizimle yoluna devam etmek isteyenler için ise net bir yol var. Her yıl açtığımız yeni mağazalar, sahada yeni yönetim fırsatları yaratıyor ve bu pozisyonları büyük ölçüde içeriden dolduruyoruz. Bugün satış yöneticilerimizin yüzde 97’si, tüm yöneticilerimizin ise yüzde 83’ü kariyerine mağazada başladı. Bu bizim için çok değerli. Yeni dönemde odağımız, mağaza çalışanımızın işini sadeleştirmek, kolaylaştırmak ve ona zaman kazandırmak. Bunun için mağazadaki iş yükünü yeniden tasarlıyor, süreçleri yalınlaştırıyor, tekrar eden manuel işleri azaltıyor ve teknolojiyi çalışanın günlük işini kolaylaştıracak şekilde mağazaya taşıyoruz.

CarefourSA ile toplam satışı 11 milyar doları aşıyor

Turgut Aydın Holding bünyesinde A101’i de içine alan Yeni Mağazacılık A.Ş. yakın zamanda çok önemli bir hamle yaparak, sektörün büyük oyuncularından CarrefourSA’yı satın aldı.

CarrefourSA’nın yüzde 89,28’lik hissesinin A101’in çatı şirketi Yeni Mağazacılık’a devri ağustos ayı başında tamamlanırken, böylelikle iki markanın organize gıda perakende pazarındaki toplam payı yüzde 9,6’ya ulaştı.

CarrefourSA’nın CEO’luk görevine Hatice Evren getirilirken, A101 ve CarrefourSA’nın farklı segmentlerde kendi marka kimlikleri ve bağımsız yönetim yapılarıyla faaliyetlerini sürdüreceği açıklandı.

ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) hazırladığı ve Türkiye gibi farklı ülkelerdeki gıda perakende sektörü ile market zincirlerinin pazar paylarını, satış rakamlarını ve piyasa analizlerini içeren yıllık raporu olan “USDA 2026 Retail Foods Annual” verilerine göre, 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin mağaza sayısı bakımından en büyük zinciri olan A101’in 13 bin 550 mağazası bulunuyor. CarrefourSA ise 77 ilde bin 250’yi noktada hizmet veriyor.

2025 satışları itibarıyla iki markanın toplam satışları ise 9,1 milyar doları A101, 2,1 milyar dolar CarefourSA olmak üzere yaklaşık 11,2 milyar dolar olarak hesaplanıyor.