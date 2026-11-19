Yapay zekâ destekli platformlar ve Illinois Ticaret Odası iş birliğiyle Türk üreticileri ABD’de stratejik bir güce dönüştürülüyor.

Ekonomist’in 25 Ekim - 07 Kasım 2026 tarihli sayısından

Küresel ekonomide yaşanan kırılmalar ve dijitalleşme ivmesi, sınır ötesi ticaretin yapısını kökten değiştiriyor. Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Amerikan Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ATIC), KOBİ’lerin küresel pazarlara entegrasyonunda kritik bir rol üstleniyor. Türkiye’de Adana, Ankara, İzmir gibi illerdeki şubeleri ve ABD’deki Houston, New York, Chicago gibi temsilcilikleriyle dev bir ağ oluşturan konsey; ihracat, teknoloji ve ticari diplomasi alanlarında somut çözümler sunuyor. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen buluşmalar sayesinde Türk üreticileri, 3,7 trilyon dolarlık ithalat hacmine sahip dev ABD pazarına hazırlanıyor.

ATIC Genel Sekreteri Av. Mustafa Kınık, KOBİ’lerin ABD pazarındaki hedeflerine ilişkin şu ifadeleri kullanıyor: "Türkiye’nin ABD ile 100 milyar dolarlık bir ihracat hedefi bulunuyor. Bu ihracatı KOBİ’ler aracılığıyla kümelenme ve yerleşme modeliyle gerçekleştirmek hiç de zor değil. ATIC olarak üyelerimize, güç birliği oluşturarak ABD pazarında ortak altyapı kullanmalarını ve yerel pazarda doğrudan yer almalarını öneriyoruz."

Yapay zeka destekli ihracat

İhracat süreçlerindeki lojistik ve mevzuat engellerini ortadan kaldırmayı hedefleyen ATIC, teknoloji odaklı projeleriyle dikkat çekiyor. İşletmeleri analiz eden KOBİPORT platformunun ardından, RAG mimarisiyle çalışan ATIC AI teknolojisi de KOBİ’lerin hizmetine sunuluyor. Girişimcilerin eyalet seçimi ve vize gibi karmaşık kararlarını analiz eden bu mekanizmanın yanı sıra, yapay zekâ destekli B2B e-ihracat pazaryeri projesi de faaliyete geçecek. Böylece Türk üreticileri, ürünlerini ABD pazarına doğrudan ve toptan sunma imkânına kavuşacak.

Sağlanan maliyet avantajına da dikkat çeken Kınık, "Amerika’dan gelen talepler genellikle çok yüksek adetli olduğu için tek bir KOBİ’nin üretim kapasitesini aşabiliyor. 10 KOBİ bir araya gelerek kümelenme modeliyle hareket ettiğinde, ABD'deki depolama ve pazarlama masraflarını paylaşarak yıllık çok makul bütçelerle profesyonel temsil imkânına kavuşacaktır. Bu modelle şirketlerimizin pazarda kalıcı ve güçlü bir yapıya ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuşuyor.

Stratejik iş birliği

Diplomatik temaslarını hızlandıran ATIC, Illinois Ticaret Odası ile ikili iş birliği protokolü kapsamında Türkiye’den Illinois’e düzenlenecek iş heyeti seferleriyle alıcı ve satıcıların aracı olmadan bir araya getirmeyi hedefliyor. Ayrıca ABD’de satışa çıkan köklü işletmelerin satın alınması, hazır altyapı ve yatırımcı vizesi gibi avantajlarla pazarda kalıcı bir yer edinmenin yolunu açıyor. ABD pazarındaki yerelleşme stratejilerine ilişkin vizyonu paylaşan Kınık, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"ABD pazarında en büyük kalem lojistik ve pazara doğrudan erişim olarak karşımıza çıkıyor. Yerel firma satın alma, depolama alanları oluşturma ve Illinois Ticaret Odası gibi stratejik ortaklıklarla KOBİ’lerimizin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Türk şirketlerinin esnek ve kaliteli üretim gücünü Amerikan pazarıyla buluşturarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz."

260 milyonluk dev pazar

Yılda 3,7 trilyon dolarlık ithalat yapan ABD, sadece Avrupa’dan 633 milyar dolarlık ürün alıyor. 350 milyonluk nüfusun 260 milyonunun aktif tüketici olduğu ülkede Türkiye’nin payı ise yüzde 0,7 seviyesinde. ATIC, esnek üretim gücüne sahip Türk KOBİ’lerini kümelenme modeliyle destekleyerek dev pazardan daha fazla pay almalarını hedefliyor.