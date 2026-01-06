Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları açıklandı mı? 3 bin personel alımı sonuçları sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) bünyesinde istihdam edilecek 3 bin sözleşmeli personel için başvuru ekranı 26 Aralık'ta kapandı. Bugün (6 Ocak 2026) itibarıyla, başvuruların üzerinden geçen 11 günlük süre, sonuçların açıklanacağı döneme girildiğini gösteriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Bakanlık bünyesinde görev alacak 3 bin yeni personelin isim listesinin bu hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerindeki "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" platformundan ve Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenebilecek.

Yerleşen Adayları Ne Bekliyor?

İsimleri asil listede yer alan adaylar için süreç çok hızlı ilerleyecek:

Belge Teslimi: Bakanlık tarafından duyurulacak tarihlerde istenen belgeler ilgili birimlere ulaştırılacak.

Güvenlik Soruşturması: Arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylar görevlerine başlatılacak.

Yedek Liste: Asil adaylardan feragat eden veya şartları taşımayanların yerine, ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacak.