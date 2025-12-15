Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 Sözleşmeli Personel Alımı

I. Genel Başvuru Şartları

Adayların başvurularının geçerli sayılması için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

Kanun Şartları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel koşulları taşımak.

Mezuniyet: Son başvuru tarihi itibarıyla, müracaat edilen sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak. (İstenilen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinden mezun olan ve bu düzeye ait KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Emeklilik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Sözleşme Feshi Kuralı (4/B): Daha önce sözleşme feshi veya tek taraflı fesih gibi nedenlerle oluşan bir yıllık bekleme süresi şartını sağlıyor olmak.

Sağlık: Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir sağlık sorunu bulunmamak.