Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı

Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan 3000 personel alımı müjdesi, resmiyet kazandı. Bakan Göktaş'ın açıklaması sonrasında, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek bu büyük alıma ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Detayları
Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvurular başladı. İşte 3000 sözleşmeli personel alımına dair kritik detaylar:
Başvuru Tarihleri ve Yöntemi
|Detay
|Bilgi
|Alım Türü
|3000 Sözleşmeli Personel
|Çalışma Yeri
|Merkez ve Taşra Teşkilatları
|Başlangıç Tarihi
|15 Aralık 2025
|Son Başvuru Tarihi
|26 Aralık 2025 (Saat 23:59'a kadar)
|Başvuru Şekli
|Online (e-Devlet şifresi ile)
|Başvuru Adresi
|Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)
Değerlendirme ve Başvuru Şartları
Puan Esası: Alımlar, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
Tercih Hakkı: Adaylar en fazla 18 tercihte bulunabileceklerdir.
Diploma Kuralı: Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, sadece mezun oldukları 1 bölüm üzerinden uygun olan sözleşmeli pozisyona müracaat edebileceklerdir.
Önemli Uyarı: Geçersiz Başvurular ve Yasal İşlemler
Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Gerçeğe aykırı belge veren veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve ödenmiş bir bedel varsa yasal faiziyle birlikte tazmin edilecektir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 Sözleşmeli Personel Alımı
I. Genel Başvuru Şartları
Adayların başvurularının geçerli sayılması için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:
Kanun Şartları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel koşulları taşımak.
Mezuniyet: Son başvuru tarihi itibarıyla, müracaat edilen sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak. (İstenilen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinden mezun olan ve bu düzeye ait KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
Emeklilik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
Sözleşme Feshi Kuralı (4/B): Daha önce sözleşme feshi veya tek taraflı fesih gibi nedenlerle oluşan bir yıllık bekleme süresi şartını sağlıyor olmak.
Sağlık: Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir sağlık sorunu bulunmamak.
II. Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler
Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
|Belge/Bilgi
|Detay ve Yükleme Şekli
|Vesikalık Fotoğraf
|E-Devlet üzerinden otomatik yüklenir. Yüklenmeyenlerin, son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş, adayın tanınmasını sağlayacak nitelikteki fotoğrafı sisteme manuel yüklemesi gerekir.
|Mezuniyet Bilgileri
|Kariyer Kapısı sistemine otomatik yüklenir. Bilgileri yüklenmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesini manuel yüklemesi zorunludur. (Önlü/arkalı, onaylı ve okunaklı olmalıdır.)
|Denklik Belgesi
|Yurt dışı mezunları için, diploma veya mezuniyet belgesi yerine Denklik Gösterir Belge yüklenmelidir.
|Adres, Adli Sicil ve Askerlik
|Sisteme otomatik yüklenir.
|Sağlık Beyanı
|Görevini yapmaya engel akıl hastalığı bulunmadığına dair beyan gerekmektedir.
|Başvuru Formu
|Adayların, başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından Aday Başvuru Bilgileri formunu yazdırması gerekmektedir.
III. Kadro ve Branş Dağılımı (Toplam 3000 Kişi)
|Pozisyon (4/B)
|Alınacak Kişi Sayısı
|Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı, Kadın)
|798
|Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı, Erkek)
|651
|Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı, K/E)
|580
|Destek Personeli (Engelli Bakıcısı, K/E)
|194
|Sosyal Çalışmacı
|169
|Psikolog
|130
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi (K/E)
|112
|Destek Personeli (Temizlik Görevlisi, K/E)
|98
|Hemşire
|63
|Çocuk Gelişimcisi
|53
|ASDEP
|43
|Fizyoterapist
|42
|Diğer Sağlık Personeli
|21
|Mühendis
|16
|Öğretmen
|11
|Avukat
|10
|Tekniker
|4
|Mimar
|3
|Destek Personeli (Bakım Personeli)
|2
|TOPLAM
|3000