  • Anasayfa
  • Çalışma Hayatı
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın daha önce müjdesini verdiği 3 bin yeni personel alımı süreci resmen başladı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı


Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulan 3000 personel alımı müjdesi, resmiyet kazandı. Bakan Göktaş'ın açıklaması sonrasında, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek bu büyük alıma ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Detayları

Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvurular başladı. İşte 3000 sözleşmeli personel alımına dair kritik detaylar:

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

DetayBilgi
Alım Türü3000 Sözleşmeli Personel
Çalışma YeriMerkez ve Taşra Teşkilatları
Başlangıç Tarihi15 Aralık 2025
Son Başvuru Tarihi26 Aralık 2025 (Saat 23:59'a kadar)
Başvuru ŞekliOnline (e-Devlet şifresi ile)
Başvuru AdresiCumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim)

 Değerlendirme ve Başvuru Şartları

Puan Esası: Alımlar, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Tercih Hakkı: Adaylar en fazla 18 tercihte bulunabileceklerdir.

Diploma Kuralı: Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, sadece mezun oldukları 1 bölüm üzerinden uygun olan sözleşmeli pozisyona müracaat edebileceklerdir.

Önemli Uyarı: Geçersiz Başvurular ve Yasal İşlemler

Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge veren veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve ödenmiş bir bedel varsa yasal faiziyle birlikte tazmin edilecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 Sözleşmeli Personel Alımı

I. Genel Başvuru Şartları

Adayların başvurularının geçerli sayılması için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

Kanun Şartları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel koşulları taşımak.

Mezuniyet: Son başvuru tarihi itibarıyla, müracaat edilen sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak. (İstenilen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinden mezun olan ve bu düzeye ait KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Emeklilik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Sözleşme Feshi Kuralı (4/B): Daha önce sözleşme feshi veya tek taraflı fesih gibi nedenlerle oluşan bir yıllık bekleme süresi şartını sağlıyor olmak.

Sağlık: Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir sağlık sorunu bulunmamak.

II. Başvuru İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

Belge/BilgiDetay ve Yükleme Şekli
Vesikalık FotoğrafE-Devlet üzerinden otomatik yüklenir. Yüklenmeyenlerin, son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş, adayın tanınmasını sağlayacak nitelikteki fotoğrafı sisteme manuel yüklemesi gerekir.
Mezuniyet BilgileriKariyer Kapısı sistemine otomatik yüklenir. Bilgileri yüklenmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesini manuel yüklemesi zorunludur. (Önlü/arkalı, onaylı ve okunaklı olmalıdır.)
Denklik BelgesiYurt dışı mezunları için, diploma veya mezuniyet belgesi yerine Denklik Gösterir Belge yüklenmelidir.
Adres, Adli Sicil ve AskerlikSisteme otomatik yüklenir.
Sağlık BeyanıGörevini yapmaya engel akıl hastalığı bulunmadığına dair beyan gerekmektedir.
Başvuru FormuAdayların, başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından Aday Başvuru Bilgileri formunu yazdırması gerekmektedir.

III. Kadro ve Branş Dağılımı (Toplam 3000 Kişi)

Pozisyon (4/B)Alınacak Kişi Sayısı
Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı, Kadın)798
Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı, Erkek)651
Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı, K/E)580
Destek Personeli (Engelli Bakıcısı, K/E)194
Sosyal Çalışmacı169
Psikolog130
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (K/E)112
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi, K/E)98
Hemşire63
Çocuk Gelişimcisi53
ASDEP43
Fizyoterapist42
Diğer Sağlık Personeli21
Mühendis16
Öğretmen11
Avukat10
Tekniker4
Mimar3
Destek Personeli (Bakım Personeli)2
TOPLAM3000
