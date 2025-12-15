ARA
DOLAR
42,70
0,01%
DOLAR
EURO
50,21
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
5942,83
0,66%
GRAM ALTIN
BIST 100
11441,27
1,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencisinin heyecanla beklediği 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınavları için önemli bir duyuru yaptı. Peki AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 AÖL sınav giril belgesi sorgulama


AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son duyuruya göre, binlerce Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencisini ilgilendiren 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek.

1 AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için önemli bir gelişme yaşandı:

Erişim Tarihi: AÖL sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri, 15 Aralık 2025 (bugün) tarihinden itibaren öğrencilerin erişimine açılmıştır.

Belgeye Erişim: Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerine ve sınav yerleri bilgilerine ulaşmak için T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak AÖL öğrenci bilgi sistemi üzerinden giriş yapmalıdır.

Artık öğrenciler sınav yerlerini kesinleştirerek sınav hazırlıklarına odaklanabilirler.

AÖL 2025-2026 1. Dönem Sınav Tarihleri ve Oturum Detayları

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihlerde yüz yüze ve üç (3) oturum halinde gerçekleştirilecektir.

İşte oturumların tarih ve saat bilgileri:

OturumTarihGünSaatSüre
1. Oturum20 Aralık 2025Cumartesi10.00100 Dakika
2. Oturum20 Aralık 2025Cumartesi14.00100 Dakika
3. Oturum21 Aralık 2025Pazar10.00100 Dakika

Önemli Bilgi: Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacaktır.

AÖL Sınav Sonuç ve Cevap Anahtarı Takvimi Netleşti

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için sınav maratonunun ardından beklenen soru-cevap anahtarı ve sonuç açıklama tarihleri de belli oldu.

BilgiTarih
Soru ve Cevap Anahtarları Yayını24 Aralık 2025
Sınav Sonuçlarının Açıklanması20 Ocak 2026
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL