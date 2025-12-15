AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son duyuruya göre, binlerce Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencisini ilgilendiren 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek.
1 AÖL sınav yerleri belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için önemli bir gelişme yaşandı:
Erişim Tarihi: AÖL sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri, 15 Aralık 2025 (bugün) tarihinden itibaren öğrencilerin erişimine açılmıştır.
Belgeye Erişim: Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerine ve sınav yerleri bilgilerine ulaşmak için T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak AÖL öğrenci bilgi sistemi üzerinden giriş yapmalıdır.
Artık öğrenciler sınav yerlerini kesinleştirerek sınav hazırlıklarına odaklanabilirler.
AÖL 2025-2026 1. Dönem Sınav Tarihleri ve Oturum Detayları
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen tarihlerde yüz yüze ve üç (3) oturum halinde gerçekleştirilecektir.
İşte oturumların tarih ve saat bilgileri:
|Oturum
|Tarih
|Gün
|Saat
|Süre
|1. Oturum
|20 Aralık 2025
|Cumartesi
|10.00
|100 Dakika
|2. Oturum
|20 Aralık 2025
|Cumartesi
|14.00
|100 Dakika
|3. Oturum
|21 Aralık 2025
|Pazar
|10.00
|100 Dakika
Önemli Bilgi: Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacaktır.