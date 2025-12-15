AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için önemli bir gelişme yaşandı:

Erişim Tarihi: AÖL sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri, 15 Aralık 2025 (bugün) tarihinden itibaren öğrencilerin erişimine açılmıştır.

Belgeye Erişim: Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerine ve sınav yerleri bilgilerine ulaşmak için T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak AÖL öğrenci bilgi sistemi üzerinden giriş yapmalıdır.

Artık öğrenciler sınav yerlerini kesinleştirerek sınav hazırlıklarına odaklanabilirler.