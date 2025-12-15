İnşaat üretimi ekimde yıllık artarken, aylık bazda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2925 yılı ekim ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 29,9 oranında artış gösterdi.

İnşaat üretimi aylık yüzde 0,1 azaldı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ekim ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı.

Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi ise yüzde 1,4 arttı.