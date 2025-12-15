ARA
Ekim ayına ait ücretli çalışan sayısı belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayına ait ücretli çalışan istatistiklerine göre, Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1 oranında artış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı ekim ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 860 bin 31 kişi iken, 2025 yılı Ekim ayında 16 milyon 20 bin 394 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; aynı dönemde ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 6,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 oranında artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişmedi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

