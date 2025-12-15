ARA
  İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları için gözler Aralık ayında

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları için gözler Aralık ayında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından binlerce öğrenciye sağlanan yükseköğrenim burslarına ilişkin sonuç takvimi, öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları için gözler Aralık ayında


İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları için gözler Aralık ayında

İstanbul'daki öğrencilere yönelik bu önemli maddi destek için başvuru süreci 23 Eylül'de başlamış ve 17 Ekim'de sona ermişti. İBB, bu yıl 100 bin öğrenciye kişi başı 20.000 TL olmak üzere toplamda büyük bir maddi destek sağlamayı hedefliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite öğrencilerinin odağındaki bir diğer kritik konu olan İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) burs sonuçları yer alıyor.

1 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 100 bin öğrenciye verilecek olan 20.000 TL'lik "Genç Üniversiteli Desteği" burs sonuçları için kesin tarih, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla henüz netleşmedi. 

Ancak, geçmiş yılların takvimi baz alınarak bir öngörüde bulunuluyor:

Geçmiş Yıl Takvimi: Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da bitmiş ve sonuçlar 31 Aralık'ta açıklanmıştı.

Bu Yılın Öngörüsü: Bu yıl başvurular 17 Ekim'de sona erdiği için, sürecin benzer bir hızda ilerlemesi durumunda, 2025 İBB burs sonuçlarının 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlara Erişim Kanalları

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuran öğrenciler, sonuçlar açıklandığında aşağıdaki platformlar üzerinden erişim sağlayabilecekler:

İnternet Sitesi: https://gencuniversiteli.ibb.istanbul

Mobil Uygulama: İstanbul Senin uygulaması

İletişim Kanalı: 153 Çözüm Merkezi

İBB Burs Desteği Ödeme Planı ve Detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim döneminde öğrencilere sağlayacağı maddi desteğin detaylarını ve ödeme planını netleştirdi.

Burs Miktarı ve Ödeme Şekli

Toplam Öğrenci Sayısı: 100 bin öğrenci

Toplam Burs Miktarı: Kişi başı 20.000 TL

Ödeme Takvimi: Önceki yıllardaki uygulamaya paralel olarak, burs ödemelerinin iki taksit halinde yapılması öngörülmektedir:

1. Taksit: 10.000 TL

2. Taksit: 10.000 TL
