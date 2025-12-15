İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları için gözler Aralık ayında

İstanbul'daki öğrencilere yönelik bu önemli maddi destek için başvuru süreci 23 Eylül'de başlamış ve 17 Ekim'de sona ermişti. İBB, bu yıl 100 bin öğrenciye kişi başı 20.000 TL olmak üzere toplamda büyük bir maddi destek sağlamayı hedefliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite öğrencilerinin odağındaki bir diğer kritik konu olan İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) burs sonuçları yer alıyor.