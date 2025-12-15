ARA
Hizmet üretim endeksi ekimde yıllık bazda arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 3,4 oranında artış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. 

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı.

Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,4, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,5 arttı ile idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,3 azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 arttı.

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 azaldı.

