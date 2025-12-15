Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 Green Card başvuruları neden gecikti?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Green Card başvurularında (DV Lottery) bu yıl yaşanan takvim bozukluğu ve başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında net bir tarih vermekten kaçındı.

Sözcü, pasaport gerekliliği iddialarına yanıt vermemesinin yanı sıra, başvuru tarihlerine ilişkin olarak yalnızca gelecekteki duyuruları işaret etti ve şu açıklamayı yaptı:

"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

DV-2027 Vurgusu: Sözcü, bu açıklamada genellikle mevcut dönemi ifade eden DV-2026 yerine, bir sonraki dönemi işaret eden DV-2027 terimini kullanmıştır. Bu, bir karışıklık mı yoksa başvuruların çok ileri bir tarihe mi erteleneceği konusunda netlik bulunmamaktadır.

Belirsizlik Devam Ediyor: Aralık ortasına gelinmesine rağmen, başvuruların başlama tarihi hala belirsizliğini korumaktadır.

Resmi Kaynak: Tüm adayların, resmi duyurular için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesi olan travel.state.gov adresini takip etmesi gerekmektedir.