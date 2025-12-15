Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 Green Card başvuruları neden gecikti?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Çeşitlilik Göçmen Vizesi) çekilişi başvuruları, bu yıl alışılmışın dışına çıktı. Geleneksel olarak her yıl Ekim ayının başında başlayıp Kasım ayının ilk haftasına kadar süren başvurular, Aralık ayının ortasına gelinmesine (15 Aralık 2025) rağmen hala başlamadı.
2026 Green Card Başvuruları İçin Önemli Gelişme: 1 Dolarlık Ücret Resmileşti
ABD'de yaşamak isteyen milyonların merakla beklediği 2026 Green Card (DV Lottery) başvurularının takvimindeki gecikme devam ederken, başvuru sürecine dair önemli bir detay kesinleşti.
Başvuru Ücreti Onaylandı
Habertürk'ün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne yönelttiği sorulara yanıt veren Sözcü, başvuru tarihlerine dair net bir bilgi vermese de, 1 dolarlık başvuru ücretinin getirildiğini resmen doğruladı.
Sözcü, 15 Eylül'de duyurulan bu yeni ücret uygulaması hakkında şu açıklamayı yaptı:
"15 Eylül'de, Dışişleri Bakanlığı Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık bir ücret getirildiğini duyurdu. Bu yeni ücret, rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin genel kamu yerine başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, potansiyel başvuru sahiplerini sömürmeye çalışan kişiler tarafından yapılan sahte veya spekülatif başvuruları azaltmayı hedeflemektedir."
Pasaport Şartı İddiaları Yanıtsız Kaldı
Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen pasaport gerekliliğinin geri geleceği iddialarına yönelik soru ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yanıtsız bırakıldı.
2026 Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı hala belirsizliğini korurken, adaylar başvurularını yaparken artık 1 dolarlık bir idari ücret ödeyecekler.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Green Card başvurularında (DV Lottery) bu yıl yaşanan takvim bozukluğu ve başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında net bir tarih vermekten kaçındı.
Sözcü, pasaport gerekliliği iddialarına yanıt vermemesinin yanı sıra, başvuru tarihlerine ilişkin olarak yalnızca gelecekteki duyuruları işaret etti ve şu açıklamayı yaptı:
"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:
DV-2027 Vurgusu: Sözcü, bu açıklamada genellikle mevcut dönemi ifade eden DV-2026 yerine, bir sonraki dönemi işaret eden DV-2027 terimini kullanmıştır. Bu, bir karışıklık mı yoksa başvuruların çok ileri bir tarihe mi erteleneceği konusunda netlik bulunmamaktadır.
Belirsizlik Devam Ediyor: Aralık ortasına gelinmesine rağmen, başvuruların başlama tarihi hala belirsizliğini korumaktadır.
Resmi Kaynak: Tüm adayların, resmi duyurular için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesi olan travel.state.gov adresini takip etmesi gerekmektedir.