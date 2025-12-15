ARA
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirdikleri Güz Dönemi Ara Sınavlarının sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilecek?


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Güz Dönemi Vize (Ara) Sınavlarına yönelik sonuç beklentisi, final sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin gündemindeki ana madde haline geldi. 

1 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde erişime açılması beklenmektedir. (Sınav tarihleri 6-7 Aralık olduğuna göre, sonuçların Aralık ayının 3. veya 4. haftası içinde duyurulması tahmin edilmektedir.)

Adaylar sonuçlarını Anadolu Mobil uygulaması üzerinden veya aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenebilirler.

 

Soru ve Cevap Anahtarı Durumu

Sınav soruları ve cevap anahtarları henüz paylaşılmamıştır. Soru ve cevaplar, sınav oturumları sona erdikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs platformu üzerinden öğrencilere duyurulacaktır. 

AÖF 2025-2026 Sınav Takvimi

Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin planlama yapabilmesi için yeni dönem sınav tarihlerini de yayımladı:

Sınav AdıTarih Aralığı
Güz Dönemi Ara Sınavı (Vize)6-7 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize)4-5 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)9-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı22 Ağustos 2026

 
