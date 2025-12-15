AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Güz Dönemi Vize (Ara) Sınavlarına yönelik sonuç beklentisi, final sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin gündemindeki ana madde haline geldi.
1 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde erişime açılması beklenmektedir. (Sınav tarihleri 6-7 Aralık olduğuna göre, sonuçların Aralık ayının 3. veya 4. haftası içinde duyurulması tahmin edilmektedir.)
Adaylar sonuçlarını Anadolu Mobil uygulaması üzerinden veya aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak öğrenebilirler.
Soru ve Cevap Anahtarı Durumu
Sınav soruları ve cevap anahtarları henüz paylaşılmamıştır. Soru ve cevaplar, sınav oturumları sona erdikten sonra üniversitenin sosyal medya hesapları ve e-Kampüs platformu üzerinden öğrencilere duyurulacaktır.
AÖF 2025-2026 Sınav Takvimi
Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin planlama yapabilmesi için yeni dönem sınav tarihlerini de yayımladı:
|Sınav Adı
|Tarih Aralığı
|Güz Dönemi Ara Sınavı (Vize)
|6-7 Aralık 2025
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)
|17-18 Ocak 2026
|Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize)
|4-5 Nisan 2026
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)
|9-10 Mayıs 2026
|Yaz Okulu Sınavı
|22 Ağustos 2026