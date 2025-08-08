Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 131 personel alacak

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya doğrudan Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılmalıdır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Alım Yapılacak Kadrolar



Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, personel alımları aşağıdaki pozisyonlarda gerçekleşecek:

Uzman Yardımcısı

Memur

Büro Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Destek Personeli

Adaylarda, başvurdukları pozisyona göre KPSS puanı, eğitim durumu ve diğer niteliklere ilişkin özel şartlar aranacak.

Başvuru şartları, kadro dağılımı ve süreç takvimiyle ilgili daha detaylı bilgilere kurumun ve bağlı kuruluşlarının resmî internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.