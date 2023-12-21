Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu

TBMM'de görüşmeleri devam eden torba yasada yer alan çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme önümüzdeki çarşamba günü yasalaştırılacak.

AK Parti Grup Başkanlığı yılbaşına ikramiyelerin yetiştirilmesi için bütçeden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak.

Plana göre önümüzdeki hafta çarşamba gecesi bütün maddelerin Genel Kuruldan geçirilmesinin ardından 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerini almış olacak.