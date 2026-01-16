Açılan pozisyonlar için hem deneyimli kabin memurları hem de havacılık kariyerine Corendon Airlines gibi öncü bir hava yolu şirketinde adım atmak isteyen adaylar başvurabiliyor.

Başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olması ve en az iki yıl geçerli Türk pasaportuna sahip bulunması gerekiyor. Kabin memurlarının şirketin Antalya’daki merkezinde görev alacak olması nedeniyle, Antalya’da ikamet eden ya da buraya taşınabilecek adaylar tercih ediliyor.

Adayların, uçuş görevlerini yerine getirmeye engel herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve adli sicil kaydının olmaması bekleniyor. Eğitim şartları kapsamında; eğitimini Türkiye’de tamamlamış adaylar için en az ön lisans mezuniyeti aranırken, yurt dışında eğitim almış adayların en az 10 yıllık eğitim süresini tamamlamış ve lise diplomasına veya dengi bir belgeye sahip olması gerekiyor.

Dil yeterliliği açısından ise İngilizcede en az B1 seviyesinde yetkinlik tercih edilirken; Rusça, Almanca, Felemenkçe veya diğer Avrupa dillerinden birini iyi derecede bilen adaylar öncelikli olarak değerlendiriliyor. Deneyimli adayların ise son aktif uçuş görevlerinin beş yıldan eski olmaması ve geçerli TES (Attestation) belgesine sahip olması gerekiyor.