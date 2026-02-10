ARA
DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman? Gözler bin 389 işçi alımı kurasında

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek olan 1.389 sürekli işçi alımı süreci, İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların Aralık ayında tamamlanmasının ardından en heyecanlı aşamasına ulaştı. Peki DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman?

DSİ bünyesinde istihdam edilecek 1.389 sürekli işçi alımı için belirsizlik sona erdi. İŞKUR başvurularının ardından kura tarihini merakla bekleyen adaylar için takvim netleşti.

İşte DSİ işçi alımı sürecine dair kritik tarihler ve bilinmesi gerekenler:

DSİ 2026 Kura Takvimi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kılavuzdaki bilgilere göre süreç şu şekilde işleyecek:

Nihai Listelerin İlanı: Şubat ayının son haftası (İŞKUR tarafından gönderilen ve başvurusu kabul edilen adayların kesinleşmiş listesi).

Kura Çekimi Tarihi: 2 Mart 2026

Kura Detayları: Çekilişin yapılacağı tam saat ve salon bilgileri, her ilin bağlı olduğu DSİ Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Kura Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, süreç şu adımlarla devam edecek:

Sonuçların İlanı: Noter çekilişi tamamlandıktan sonra asıl ve yedek aday listeleri ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından duyurulacak.

Belge Teslimi: Kura sonucunda "Asıl" olarak belirlenen adaylar, ilan edilecek tarihlerde istenilen belgeleri şahsen veya posta yoluyla müdürlüğe iletecek.

Sözlü Sınav (Mülakat): Belgeleri eksiksiz ve şartlara uygun olan adaylar, mesleki bilgi ve yeteneklerinin ölçüleceği sözlü sınava davet edilecekler.

İstihdam Edilecek Başlıca Pozisyonlar

1.389 kişilik dev alım kapsamında; operatörler, sondaj işçileri, usta ve teknik personeller ile bekçi gibi farklı kadrolarda görevlendirmeler yapılacak.

Önemli Not: DSİ kura çekimleri genellikle halka açık ve şeffaf bir şekilde noter eşliğinde yapılır. Birçok Bölge Müdürlüğü, kura çekimini YouTube veya resmi web siteleri üzerinden canlı olarak yayınlamaktadır.

