AGS 2026 ne zaman? MEB AGS 2026 başvuru ve sınav tarihleri

MEB-AGS Nedir ve Sınavda Neler Sorulacak?

MEB-AGS, Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adayları belirleyen ana seçme sınavıdır. Adaylar bu sınavda toplam 80 soru ile karşılaşacak ve 110 dakika süreleri olacak. Soru dağılımı iki ana bölümden oluşuyor:

Genel Yetenek ve Kültür (42 Soru): Sözel yetenek, sayısal yetenek, Tarih ve Türkiye Coğrafyası.

Eğitimin Temelleri ve Mevzuat (38 Soru): Eğitimin temelleri, Türk Milli Eğitim Sistemi ve güncel mevzuat bilgisi.

ÖABT (Alan Bilgisi): Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise adayların kendi branşlarındaki uzmanlığını ölçmeye devam edecek. MEB-AGS puanının %50'si ve ÖABT puanının %50'si (bazı branşlarda oranlar değişebilir) alınarak "Akademi Puanı" oluşturulacak.