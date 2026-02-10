AGS 2026 ne zaman? MEB AGS 2026 başvuru ve sınav tarihleri

Öğretmen adaylarının akademiye giriş yapabilmek için ter dökeceği MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) ve branş bazlı yeterliliğin ölçüldüğü ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) için kritik tarihler ÖSYM tarafından ilan edildi.
2026 MEB-AGS ve ÖABT Takvimi
Adayların planlamalarını yaparken dikkat etmesi gereken kritik tarihler:
Başvuru Dönemi: 08 Mayıs – 20 Mayıs 2026
Sınav Tarihi: 12 Temmuz 2026 (MEB-AGS ve ÖABT)
Sonuç İlanı: 12 Ağustos 2026
MEB-AGS Nedir ve Sınavda Neler Sorulacak?
MEB-AGS, Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adayları belirleyen ana seçme sınavıdır. Adaylar bu sınavda toplam 80 soru ile karşılaşacak ve 110 dakika süreleri olacak. Soru dağılımı iki ana bölümden oluşuyor:
Genel Yetenek ve Kültür (42 Soru): Sözel yetenek, sayısal yetenek, Tarih ve Türkiye Coğrafyası.
Eğitimin Temelleri ve Mevzuat (38 Soru): Eğitimin temelleri, Türk Milli Eğitim Sistemi ve güncel mevzuat bilgisi.
ÖABT (Alan Bilgisi): Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise adayların kendi branşlarındaki uzmanlığını ölçmeye devam edecek. MEB-AGS puanının %50'si ve ÖABT puanının %50'si (bazı branşlarda oranlar değişebilir) alınarak "Akademi Puanı" oluşturulacak.
Milli Eğitim Akademisi Süreci Nasıl İşleyecek?
Sınavdan (genellikle taban puan 50 ve üzeri) yeterli puanı alan adaylar, kontenjan dahilinde Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecekler. Bu süreçte adayları şunlar bekliyor:
Eğitim Süresi: Yaklaşık 12 ay sürecek olan kapsamlı bir hazırlık programı uygulanacak.
Eğitim Merkezleri: Türkiye genelinde 7 farklı ilde kurulan akademi merkezlerinde eğitim verilecek.
Mali Destek: Akademi eğitimi süresince adaylara, yaklaşık 23.000 TL – 25.000 TL (güncel memur katsayılarına göre belirlenen) tutarında bir "hazırlık eğitimi bursu" ödenmesi planlanıyor.
Atama: Akademiyi başarıyla tamamlayan adaylar, doğrudan sözleşmeli öğretmen olarak atanma hakkı kazanacaklar.
Kimler Başvurabilir?
İlgili öğretmenlik alanına uygun bir lisans programından mezun olanlar (veya son sınıfta olup mezun olabilecek durumda olanlar).
Formasyon eğitimini tamamlamış olanlar.
Türk vatandaşı olan ve adli sicil kaydı öğretmenliğe engel teşkil etmeyen adaylar.